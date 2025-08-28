Spannende Partien garantiert die A-Klasse Bad Kreuznach: Überraschungen, hohe Siege und ein klarer Tabellenführer sorgen für Gesprächsstoff. Und was sagen die Trainer? Dieses Mal kommt Marco Dörner von der SG Hüffelsheim II zu Wort.

Nach einem fulminanten Durchmarsch zur Meisterschaft in der B-Klasse muss sich die SG Hüffelsheim II nun in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach etablieren. Der Start verlief bislang recht gut. Nach vier Spieltagen mit zwei Siegen, einer Niederlage sowie einem Unentschieden rangiert die SG mit sieben Punkten auf Platz fünf.

Marco Dörner, seit Januar Trainer der Mannschaft, steckt sich für die Saison realistische Ziele. Er kritisiert, dass seine Mannschaft von vielen als Mitfavorit auf die Meisterschaft bezeichnet wird. „Das ist absolut überzogen und nicht realistisch“, sagt Dörner. So stellt aus seiner Sicht der 15:1-Sieg gegen eine personell extrem geschwächte Eintracht Bad Kreuznach II schlichtweg keinen Maßstab dar. „Für uns geht es darum, generell erst einmal in der neuen Liga anzukommen. Dabei wollen wir einfach eine gute Rolle spielen“, formuliert der SGH-Trainer seine eigene Erwartungshaltung.

Von der Qualität und Intensität her weht in der A-Klasse ein ganz anderer Wind. Erkennbar ist, dass jeder jeden schlagen kann und viele Überraschungsergebnisse zu erwarten sind. „Unsere Spiele sind jetzt kein Selbstläufer mehr. Jetzt müssen wir jede Woche konzentriert sein und an unsere Leistungsgrenzen gehen“, betont Dörner und fügt an: „In der Breite sind wir gut aufgestellt und wollen zusätzlich die jungen Spieler aus der A-Jugend und die Zugänge in die Mannschaft integrieren.“ Die Trainingsbeteiligung ist gut, und abgesehen vom verletzten Co-Spielertrainer David Stankiewicz sind alle Spieler an Bord.

SG Hüffelsheim II – TuS Pfaffen-Schwabenheim II. Der Hüffelsheimer Trainer wünscht sich ein komplett anderes Auftreten als bei der 0:4-Niederlage bei Karadeniz Bad Kreuznach. „Wir werden engagiert und offensiv in das Spiel gehen und alles geben, um die drei Punkte mitzunehmen“, betont Dörner, der jedoch die Rheinhessen nicht unterschätzt. Von seinen drei Zugängen, die zuvor bei den Pfaffen-Schwabenheimern aktiv waren, erwartet er sich einen positiven Effekt: „Die drei sind doppelt motiviert.“ (So tippt Marco Dörner: 3:1)

SG Alsenztal – SG Eintracht Bad Kreuznach II. „Die SG Alsenztal fährt immer wieder knappe Siege ein, gewinnt aber eben auch“, weiß Dörner, der die offensiv bestens aufgestellte Mannschaft klar vorne sieht. (4:1)

SG Soonwald – SV Medard. Der SVM ist ein unbequemer Gegner. Die SG Soonwald hat aber einen tollen Lauf und ist auf allen Position stark besetzt. Auf eigenem Platz ist der Tabellenführer der klare Favorit. (4:2)

TuS Waldböckelheim – SG Gräfenbachtal. „Der TuS Waldböckelheim kommt langsam in Fahrt“, hat Dörner festgestellt. Der Gegner aus dem Gräfenbachtal hat mit seinem ersten Sieg am Mittwoch im Nachholspiel in Ebernburg aber Selbstvertrauen getankt und könnte dem TuS das Kerwespiel vermiesen. (3:1)

Bavaria Ebernburg – Karadeniz Bad Kreuznach. Bislang nicht allzu berauschend waren die Auftritte der Bavaria. Die Ebernburger haben aber auf ihrem Rasenplatz gegen einen im Salinental auf Kunstrasen spielenden Gegner womöglich einen kleinen Vorteil. Allerdings verfügt Karadeniz über spielerische Qualitäten. (1:4)

SG Nordpfalz – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II. Mit seinem jungen, spielerisch starken Kollektiv ist das Team vom Glan bei Aufsteiger SG Nordpfalz stärker einzuschätzen. (1:2)

TuS Hackenheim II – VfL Simmertal. Mit ihrem 4:2 gegen den FC Bad Sobernheim haben die Hackenheimer ein Ausrufezeichen gesetzt. Das gilt es gegen einen starken VfL Simmertal zu bestätigen. VfL-Trainer Enes Softic ist mit dem Hackenheimer Cheftrainer Tim Hulsey befreundet und oft in Hackenheim, kennt also den Kontrahenten gut. (2:3)

FC Bad Sobernheim – TSV Hargesheim. Beide Teams haben bisher Licht und Schatten gezeigt und überraschende Ergebnisse abgeliefert. Ein Spiel mit offenem Ausgang. (2:2)