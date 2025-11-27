Die Zukunft des VfL: Softic formt junge Spieler

Der VfL Simmertal möchte einen Konkurrenten distanzieren und könnte an Spitzenreiter SG Soonwald heranrücken, dessen Partie gegen Karadeniz Bad Kreuznach ins neue Jahr verlegt wurde.
Mit 39 Punkten liegt der VfL Simmertal in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach lediglich vier Punkte hinter der souverän führenden SG Soonwald auf Platz zwei. Nach einem durchwachsenen Start in die Saison steigerte sich das VfL-Team kontinuierlich und hat nun den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga vor Augen.