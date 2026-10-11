Das Spitzenspiel in der A-Klasse Birkenfeld zwischen der Spvgg Wildenburg und der SG Niederhambach/Schwollen lief auf hohem Niveau ab. Beide Spielertrainer drückten der Partie mit Klasse-Toren ihren Stempel auf.
Lesezeit 5 Minuten
Der große Gewinner des Spieltages in der A-Klasse ist Tabellenführer Spvgg Wildenburg. Die Wildenburger gewannen zunächst das Gipfeltreffen vor 350 Zuschauern in Kempfeld gegen die SG Niederhambach/Schwollen 2:1, ehe der Tabellendritte TuS Hoppstädten dann beim ASV Langweiler/Merzweiler 1:2 unterlag.