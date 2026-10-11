A-Klasse Birkenfeld Die Spvgg Wildenburg gewinnt das starke Gipfeltreffen Stefan Götz 11.10.2026, 19:55 Uhr

i Der Ausgleich für die Spvgg Wildenburg im Spitzenspiel gegen die SG Niederhambach/Schwollen ist unterwegs. Tim Oberländer (vorne) wird die Kugel gleich ins Tor lupfen. Am Ende gewann seine Mannschaft 2:1. Stefan Ding

Das Spitzenspiel in der A-Klasse Birkenfeld zwischen der Spvgg Wildenburg und der SG Niederhambach/Schwollen lief auf hohem Niveau ab. Beide Spielertrainer drückten der Partie mit Klasse-Toren ihren Stempel auf.

Der große Gewinner des Spieltages in der A-Klasse ist Tabellenführer Spvgg Wildenburg. Die Wildenburger gewannen zunächst das Gipfeltreffen vor 350 Zuschauern in Kempfeld gegen die SG Niederhambach/Schwollen 2:1, ehe der Tabellendritte TuS Hoppstädten dann beim ASV Langweiler/Merzweiler 1:2 unterlag.







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