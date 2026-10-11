A-Klasse Birkenfeld
Die Spvgg Wildenburg gewinnt das starke Gipfeltreffen
Der Ausgleich für die Spvgg Wildenburg im Spitzenspiel gegen die SG Niederhambach/Schwollen ist unterwegs. Tim Oberländer (vorne
Der Ausgleich für die Spvgg Wildenburg im Spitzenspiel gegen die SG Niederhambach/Schwollen ist unterwegs. Tim Oberländer (vorne) wird die Kugel gleich ins Tor lupfen. Am Ende gewann seine Mannschaft 2:1.
Stefan Ding

Das Spitzenspiel in der A-Klasse Birkenfeld zwischen der Spvgg Wildenburg und der SG Niederhambach/Schwollen lief auf hohem Niveau ab. Beide Spielertrainer drückten der Partie mit Klasse-Toren ihren Stempel auf. 

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Der große Gewinner des Spieltages in der A-Klasse ist Tabellenführer Spvgg Wildenburg. Die Wildenburger gewannen zunächst das Gipfeltreffen vor 350 Zuschauern in Kempfeld gegen die SG Niederhambach/Schwollen 2:1, ehe der Tabellendritte TuS Hoppstädten dann beim ASV Langweiler/Merzweiler 1:2 unterlag.
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