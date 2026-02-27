VfR Baumholder II gastiert Die SG Unnertal fiebert dem großen Derby entgegen Sascha Nicolay 27.02.2026, 12:43 Uhr

i Vor einem schwierigen Hartplatzspiel steht Spitzenreiter VfR Baumholder II am Sonntag. Die Mannschaft von Coach Jonas Gedratis gastiert im Derby in Berschweiler bei der SG Unnertal. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mit einem tollen Derby startet die Fußball-A-Klasse in die zweite Saisonhälfte. Die SG Unnertal empfängt Spitzenreiter VfR Baumholder II. Doch auch ansonsten hat der erste komplette Spieltag des Jahres 2026 viel zu bieten.

Nachdem am vergangenen Sonntag schon vier Teams mit Nachholpartien in das Pflichtspieljahr 2026 gestartet sind, steht nun der erste komplette Spieltag in der A-Klasse Birkenfeld an. Im Kampf um die Meisterschaft und im Rennen um Platz zwei herrschen ebenso Spannung wie im Tabellenkeller.







