Mit einem tollen Derby startet die Fußball-A-Klasse in die zweite Saisonhälfte. Die SG Unnertal empfängt Spitzenreiter VfR Baumholder II. Doch auch ansonsten hat der erste komplette Spieltag des Jahres 2026 viel zu bieten.
Nachdem am vergangenen Sonntag schon vier Teams mit Nachholpartien in das Pflichtspieljahr 2026 gestartet sind, steht nun der erste komplette Spieltag in der A-Klasse Birkenfeld an. Im Kampf um die Meisterschaft und im Rennen um Platz zwei herrschen ebenso Spannung wie im Tabellenkeller.