Dritter gegen Erster heißt es am Sonntag in Rhaunen. Dass erst ein Spieltag ausgetragen worden ist, ändert nichts an der Tatsache, dass die SG Rhaunen/Bundenbach und die Spvgg Fischbach das erste Gipfeltreffen der A-Klasse-Runde austragen.

Ein Fußball-A-Klasse Topspiel zwischen dem drittplatzierten Aufsteiger SG Rhaunen/Bundenbach und dem Tabellenführer Spvgg Fischbach steht am Sonntag, um 15 Uhr in Rhaunen, auf dem Spielplan. Ein Spitzenspiel, das wahrscheinlich so nur möglich ist, weil erst der zweite Spieltag ansteht und beide Mannschaften mit einem Sieg gestartet sind. Dass diese Begegnung am zweiten Spieltag der Rückrunde noch immer ein Duell um die Tabellenspitze sein könnte, wäre wahrscheinlich selbst für die Trainer der beiden Kontrahenten eine eher unrealistische Prognose.

Das macht Fischbachs Coach Martin Fey auch sehr deutlich. Er sagt lachend: „Das ist für mich sehr selten, als Tabellenführer befragt zu werden. Aber es ist ja bisher nur ein Spiel gespielt und da sagt die Tabelle nichts aus.“ Doch natürlich gefällt es Fey da vorne, wenngleich er Realismus walten lässt. „Es ist schön, mal Erster zu sein, aber wenn wir dieses Jahr eine Saison spielen, in der wir nicht gegen den Abstieg kämpfen, wäre das für uns schon super“, sagt er.

Auch Artur Wirt, Trainer vom Gastgeber glaubt nicht, dass seine SG Rhaunen/Bundenbach ganz oben anklopfen wird. Er erklärt: „Wir haben eine sehr starke Mannschaft und können, wenn alle an Bord sind, jede A-Klasse-Mannschaft schlagen. Allerdings fehlt uns vielleicht etwas die Tiefe im Kader, um dauerhaft ganz oben mitzuspielen. Wenn von unseren Schlüsselspielern welche ausfallen, können wir nämlich auch schnell Probleme bekommen.“

Dennoch möchte Wirt, dem der verletzte Dennis Wolf und zwei bis drei weitere Spieler fehlen werden, gegen Fischbach den nächsten Dreier einfahren. Er sagt: „Wir gehen voll auf Sieg. Was anderes können wir auch gar nicht.“

Sein Gegenüber Fey ist da etwas zurückhaltender. Er erklärt: „Die SG ist eine tolle Mannschaft mit zwei bis drei sehr starken Einzelspielern, wie zum Beispiel Vitali Schadt, deshalb wird das nicht leicht für uns.“ Der Fischbacher Coach fügt hinzu: „Als Fußballer will man natürlich ein Spiel immer gewinnen, und das versuchen wir auch am Sonntag. Wenn wir am Ende nach zwei Spielen mit vier Punkten da stehen, bin ich allerdings auch sehr zufrieden“ Doch Fey hat auch schon das nächste Heimspiel im Blick. Er betont: „Nächste Woche zu Hause gegen den SV Weiersbach will ich auf jeden Fall einen Dreier, und dann wären sieben Punkten aus drei Spielen sehr gut.“

Von der Herangehensweise unterscheiden sich die beiden Trainer deutlich. Für Wirt gibt es nur eine Richtung. Er erklärt: „Wir werden bei uns zu Hause, auf dem großen Platz in Rhaunen, voll drauf gehen. Das können wir am besten und wenn wir dann Ballgewinne haben, können wir unser Offensivspiel aufziehen, die entstehenden Räume ausnutzen und zum Torerfolg kommen.“

Beide Trainer waren auf Spionagetour

Fey geht die Sache etwas bedächtiger an. Er erläutert: „Wir müssen unsere Herangehensweise etwas vom zur Verfügung stehenden Kader abhängig machen. Wahrscheinlich werden wir nicht durchgehend vorne pressen, sondern etwas variabler agieren und nur phasenweise ganz vorne draufgehen.“ Fehlen wird der Spvgg wieder Neuzugang Tim Förster, der natürlich eine gefährliche Waffe für die Offensive wäre. Doch im Auftaktspiel, beim 5:1 gegen den ASV Langweiler/Merzweile, hat es ja auch ohne Förster funktioniert.

Respekt haben beide Trainer voreinander. Fey sagt: „Rhaunen kann sicherlich oben in der A-Klasse mitspielen. Wir haben sie letzte Woche beim 3:0-Sieg in Hoppstädten beobachtet und schon gesehen, worauf wir achten müssen. Gerade auf dem großen Rasen in Rhaunen.“ Auch Wirt hat spioniert und den 5:1-Heimsieg der Spvgg gegen den ASV Langweiler/Merzweiler am vergangenen Sonntag gesehen. Er findet: „Fischbach ist schon eine eingespielte und abgezockte Truppe. Sie haben eine sehr gute Ordnung. Das wird ein sehr unangenehmes Spiel.“

Die anderen Partien des zweiten Spieltags kurz vorgestellt

FC Bärenbach – SG Unnertal (Sonntag, 15 Uhr). Die Gastgeber sind mit einer Niederlage bei Absteiger VfR Baumholder II gestartet, haben sich beim 2:4 aber ordentlich verkauft. Die SG Unnertal kommt mit breitem Kreuz, denn nach ihrer Meisterschaft in der B-Klasse haben sie eine Etage höher ihre Siegesserie gleich fortgesetzt und am ersten Spieltag das Derby gegen den SV Heimbach kla gewonnen.

SV Heimbach – SV Buhlenberg (Sonntag, 15 Uhr). Nach ihrer Derbyniederlage haben es die Heimbacher nun gleich mit einem Titelaspiranten zu tun. Für den SV Buhlenberg ist es das erste Saisonspiel, doch die Mannschaft von Heimbachs Ex-Coach Giuseppe Coco (der den SVB bekanntlich zusammen mit Kevin Conde trainiert) dürfte mit großem Selbstvertrauen anreisen. Gerade sind die Buhlenberger schließlich in die vierte Verbandspokal-Runde eingezogen. Auf ihrem Weg dorthin haben sie die Bezirksligisten TuS Mörschied und FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein eliminiert.

ASV Langweiler/Merzweiler – TuS Mörschied II (Sonntag, 15 Uhr). Überraschungen erlebten beide Mannschaften am ersten Spieltag. Positiv war der Auftakt für den TuS, der vollkommen unerwartet den Vorjahres-Dritten FC Brücken zu Hause bezwang. Eher böse war die Überraschung für den ASV, der in Fischbach 1:5 baden ging. Zweifellos ist die Mannschaft von Trainer Mario Gailing nun auf Wiedergutmachung aus.

FC Brücken – SV Niederwörresbach (Sonntag, 15 Uhr). Beide Mannschaften kassierten am ersten Spieltag eine 1:2-Niederlage. Irgendwie unglücklich ist es dabei für beide gelaufen. Brücken hatte in Mörschied lange alles im Griff, ehe eine Rote Karte gegen Keanu Thomas, der damit am Sonntag fehlen wird, alles veränderte. In den letzten zehn Minuten gab der FCB die Partie aus der Hand. Der SVN wiederum verschoss in der Schlussminute gegen Wildenburg einen Elfmeter und gab die Punkte ab. Kurios: Am Mittwoch standen sich beide Vereine im Kreispokal gegenüber: Da verkaufte sich die Niederwörresbacher „Zweite“ ordentlich gegen die „Erste“ der Brückener, die letztlich aber standesgemäß per 6:1 die nächste Runde erreichte.

Spvgg Wildenburg – Bollenbacher SV (Sonntag, 15 Uhr, in Schauren). Die Gastgeber wollen auf ihren glücklichen Sieg in Niederwörresbach aufbauen und peilen zumindest einen Punkt gegen Vorjahres-Vizemeister BSV an. Der hat am ersten Spieltag einmal mehr Moral bewiesen und in der Nachspielzeit eine Niederlage gegen den SV Mittelreidenbach abgewendet. Die BSV-erinnerungen an das Geläuf in Schauren sind blendend. In der vergangenen Saison gab es dort einen 6:1-Sieg.

SV Mittelreidenbach – VfR Baumholder II (Sonntag, 15.15 Uhr). Sekunden fehlten den Mittelreidenbachern, um beim BSV mit einem Auswärtssieg zu starten. Trotzdem dokumentiert das 2:2, dass der SVM wieder eine starke Mannschaft auf die Beine stellt. Ob sie so stark ist wie der VfR Baumholder II, der wieder Kaderspieler seiner ersten Mannschaft einsetzen könnte, wird sich zeigen. Dass ein solcher Akteur den Unterschied machen kann, hat am vergangenen Wochenende Raphael Allkofer bewiesen, der am Samstag zunächst das Landesliga-Team gegen Rodenbach zum Sieg schoss, um dann einen Tag später auch beim 4:2 des VfR II in der A-Klasse gegen den FC Bärenbach zu treffen. Allkofers Lauf setzte sich dann auch im Kreispokal fort. Beim 4:0 in Niederbrombach schlug er doppelt zu.