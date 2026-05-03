SV Weiersbach ist abgestiegen Die Meisterfeier des VfR Baumholder II ist vertagt Stefan Götz 03.05.2026, 22:03 Uhr

i Während der ASV Langweiler/Merzweiler jubelt, lässt Erik Lutz den Kopf hängen. Sein VfR Baumholder II hat die Meisterschaft und den Aufstieg noch nicht perfekt gemacht. Doch mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die VfR-Feier nur vertagt. Stefan Ding

Ganz vorne muss die Titel- und Aufstiegsfete noch warten, aber im Keller der A-Klasse Birkenfeld ist die letzte Entscheidung gefallen: Der SV Weiersbach steht als dritter Absteiger fest.

Der ASV Langweiler/Merzweiler hat dem VfR Baumholder II mit einem 1:0-Sieg die Meisterfeier in der A-Klasse Birkenfeld verdorben. Drei Spieltage vor Schluss hat der SV Buhlenberg seinen Rückstand au sieben Punkte verkürzt. Realistisch geht es für die Buhlenberger aber natürlich um den zweiten Plaz.







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