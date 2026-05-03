Ganz vorne muss die Titel- und Aufstiegsfete noch warten, aber im Keller der A-Klasse Birkenfeld ist die letzte Entscheidung gefallen: Der SV Weiersbach steht als dritter Absteiger fest.
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Der ASV Langweiler/Merzweiler hat dem VfR Baumholder II mit einem 1:0-Sieg die Meisterfeier in der A-Klasse Birkenfeld verdorben. Drei Spieltage vor Schluss hat der SV Buhlenberg seinen Rückstand au sieben Punkte verkürzt. Realistisch geht es für die Buhlenberger aber natürlich um den zweiten Plaz.