Schafft der SC Idar-Oberstein den Klassenverbleib? Gelingt dem VfR Baumholder der Aufstieg? Und wie sieht es eigentlich in der Bezirksliga und auf BIR-Kreisebene aus? Unter anderem darüber sprechen wir in der neuesten Folge unseres Fußball-Podcasts.

Auch im Kreis Birkenfeld befinden sich die Fußballer im Saisonendspurt. Grund genug, um in der elften Folge unseres Podcasts „SpoRZfreunde“ den Fokus auf die Mannschaften aus der BIR-Region zu legen. In der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kämpft der SC Idar-Oberstein um den Klassenverbleib und möchte nach der 0:6-Niederlage gegen den FK Pirmasens eine Reaktion zeigen. Der VfR Baumholder, Primus der Landesliga, kann derweil auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. In der Bezirksliga Nahe sowie auf Kreisebene herrscht ebenfalls eine Menge Spannung.

i Lukas Erbelding (links) und Sascha Nicolay sprechen in der neuesten "SpoRZfreunde"-Folge über den Fußball im Kreis Birkenfeld. Christian Mack

Was waren die Themen des vergangenen Spieltags, und wie geht es für die Teams in den nächsten Wochen weiter? Unter anderem über diese Fragen sprechen unsere Sportreporter Lukas Erbelding und Sascha Nicolay. Die Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!