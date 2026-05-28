Stattliche Geldpreise Die fairsten Teams werden in Bretzenheim ausgezeichnet Olaf Paare 28.05.2026, 14:40 Uhr

i Fair geht vor: David Holste und die SG Hüffelsheim sicherten sich den Sieg in der Fair-Play-Wertung. Klaus Castor

Traditionell werden im Rahmen der Aufstiegsrunde zur A-Klasse die Fair-Play-Preise des Kreises Bad Kreuznach vergeben. Am Sonntag in Bretzenheim ist es wieder so weit.

Das Dutzend ist voll: Zum zwölften Mal zeichnet die Volksbank Rhein-Nahe Hunsrück gemeinsam mit dem Fußball-Kreisvorstand die fairsten Mannschaften der Region aus. „Die Unterstützung der Volksbank, gerade über einen solch langen Zeitraum, ist bemerkenswert“, lobt Kreisvorsitzender Thomas Dubravsky, der die bestplatzierten Teams der fünf Wertungsgruppen am Sonntag im 15.







Artikel teilen

Artikel teilen