Schon in einem Monat fängt der Punktspielbetrieb für die Mannschaften des Fußballkreises Bad Kreuznach wieder an. Das Gerüst dieser Runde, die am ersten August-Wochenende startet, steht. Der Kreisausschuss um seinen Vorsitzenden Thomas Dubravsky hat die Ligeneinteilung vorgenommen. Dabei gibt es in den C-Klassen eine Besonderheit.

In den kommenden Tagen werden die Vereinsvertretersitzungen der einzelnen Spielklassen stattfinden. Dabei wird der vorläufige Spielplan festgezurrt. Die Bezirksligatagung findet am Donnerstag, 10. Juli, in Kirn-Sulzbach statt. Die A-Klasse Bad Kreuznach trifft sich am Sonntag, 13. Juli, in Ebernburg, die Vertreter der B- und C-Klasse 1 kommen am Dienstag, 15. Juli, in Merxheim zusammen, und die Sitzung der B- und C-Klasse 2 findet am Mittwoch, 16. Juli, in Meddersheim statt.

Bezirksliga-Eröffnungsspiel in Windesheim

Der Spielplan der Bezirksliga steht in weiten Teilen schon. Thomas Dubravsky konnte in seiner Funktion als Staffelleiter beinahe alle Termin-Wünsche der Vereine erfüllen. Die Bezirksliga startet diesmal in Windesheim, wo die SG Guldenbachtal die SG Weinsheim am Freitag, 1. August, empfangen wird. Mit den beiden Samstag-Duellen SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim gegen SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein in Monzingen sowie TSG Planig gegen Aufsteiger TuS Winzenheim geht der erste Spieltag weiter, ehe am Sonntag eine weitere reine Kreis-Bad-Kreuznach-Partie auf dem Programm steht. Der TSV Bockenau trifft auf den TuS Pfaffen-Schwabenheim. Aufsteiger SV Obehausen empfängt dann den SC Birkenfeld, während Absteiger SG Kirn/Kirn-Sulzbach beim FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein antreten wird und Aufsteiger VfL Rüdesheim die Spvgg Nahbollenbach zu Gast hat. Das BIR-Derby TuS Mörschied gegen SC Idar-Oberstein II komplettiert diesen ersten Spieltag.

Die A-Klasse Bad Kreuznach spielt wie die Bezirksliga mit 16 Mannschaften, zu denen die Aufsteiger SG Gräfenbachtal und TuS Pfaffen-Schwabenheim II sowie die Absteiger VfL Simmertal sowie TuS Waldböckelheim gehören. In der A-Klasse des Fußballkreises Birkenfeld ist diesmal aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach nur der ASV Langweiler/Merzweiler zu Hause.

Sponheim und Roxheim in verschiedenen B-Klasse-Staffeln

Die B-Klasse ist in zwei 14 Mannschaften starke Staffeln aufgeteilt. In Staffel 1 tummeln sich neun zweite Teams von Bezirksliga-Vereinen. Also auch die aus dem Kreis Birkenfeld in ihren Heimatkreis zurückgewechselten SG Kirn/Kirn-Sulzbach II und SV Oberhausen II. Dazu kommen die zweiten Mannschaften des VfL Simmertal, des SV Winterbach und des TuS Waldböckelheim. Drei erste Teams, die SG Hochstetten/Nußbaum, der TuS Roxheim und die SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg, komplettieren diese Liga. „Diese Teams liegen räumlich am nächsten zu den zweiten Mannschaften der Bezirksligisten und passen deshalb am besten“, erklärt Dubravsky die Überlegungen des Kreisausschusses. Weil der VfL Sponheim und der TuS Roxheim eine gemeinsame zweite Mannschaft bilden, mussten die ersten Teams beider Vereine in verschiedenen Staffeln untergebracht werden.

Der VfL Sponheim kickt demnach in Staffel 2 gemeinsam mit sieben Mannschaften aus dem Raum Meisenheim. Ein Härtefall ist zweifellos die SG Gutenberg/Waldlaubersheim, die häufiger eine beträchtliche Fahrstrecke zurücklegen muss, um auswärts anzutreten. „Das war uns bewusst, aber aufgrund der Konstellation in Staffel 1 war eine andere Einteilung leider nicht möglich“, erklärt Dubravsky mit Bedauern.

Zwei Neuner-Ligen spielen im Zwölferschlüssel

Sehr dünn kommt die C-Klasse im Fußballkreis Bad Kreuznach daher. Gerade 18 Mannschaften gibt es noch, die der Kreisausschuss in zwei Neuner-Staffeln aufgeteilt hat. Staffel 1 besteht nur aus zweiten und dritten Mannschaften. Die SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg und der FC Martinstein sind die einzigen Vereine, die erste Teams in der untersten Spielklasse an den Start bringen. Sie sind Staffel 2 zugeordnet.

Die kleinen Neunerligen, die im sogenannten „Zwölferschlüssel“ spielen, bringen Schwierigkeiten mit sich, die der Kreisausschuss so gut es ihm möglich war, aufzufangen versucht hat. Trotzdem gelingt es nur selten, die zweiten Mannschaften zusammen mit ihren ersten Teams am gleichen Auswärtsspielort antreten zu lassen. Immerhin sind Doppel-Heimspieltag einigermaßen sicher. „Wir haben die Staffeln aber komplett regional eingeteilt, somit sind wenigstens kurze Wege sichergestellt“, erklärt Dubravsky.

Trotz der geringen Mannschaftszahl hat sich der Kreisausschuss entschlossen, die C-Klasse ebenfalls am ersten August-Wochenende starten zu lassen. Das hat zur Folge, dass der letzte Spieltag relativ rasch nach der Winterpause bereits am 22. März stattfinden wird. Für zehn der insgesamt 18 Teams ist dann aber noch nicht Schluss. Die besten fünf jeder Staffel spielen anschließend eine Meisterrunde aus. Diese zehn Teams kommen also in den Genuss von je vier zusätzlichen Heim- und Auswärtsspielen und werden am Ende insgesamt 24 Partien bestritten haben. Für die letzten vier Teams jeder Staffel endet die Saison aber eben schon am 22. März 2026.