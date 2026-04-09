Top-Spiel steigt in Desloch
Die allerletzte Chance der SG Alsenztal
Macht der FC Bad Sobernheim (rote Trikots) am Sonntag große Sprünge, wenn Spitzenreiter SG Soonwald im Staaren gastiert?
Macht der FC Bad Sobernheim (rote Trikots) am Sonntag große Sprünge, wenn Spitzenreiter SG Soonwald im Staaren gastiert?
Klaus Castor

Bereits am Freitagabend steht das Spitzenspiel der A-Klasse Bad Kreuznach an. In Desloch möchte die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II ihre gute Ausgangsposition im Kampf um Platz zwei gegen die SG Alsenztal verteidigen.

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Für die SG Alsenztal ist die Saison in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach bislang gut verlaufen. Das Team steht mit 41 Punkten auf Platz vier. „Damit liegen wir voll im Soll“, bilanziert Trainer Lars Weingärtner und fügt an: „Wir wollten uns spielerisch kontinuierlich weiterentwickeln und im oberen Tabellenteil mitspielen, und das ist auch gelungen.

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