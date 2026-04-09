Top-Spiel steigt in Desloch Die allerletzte Chance der SG Alsenztal Jens Fink 09.04.2026, 13:28 Uhr

i Macht der FC Bad Sobernheim (rote Trikots) am Sonntag große Sprünge, wenn Spitzenreiter SG Soonwald im Staaren gastiert? Klaus Castor

Bereits am Freitagabend steht das Spitzenspiel der A-Klasse Bad Kreuznach an. In Desloch möchte die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II ihre gute Ausgangsposition im Kampf um Platz zwei gegen die SG Alsenztal verteidigen.

Für die SG Alsenztal ist die Saison in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach bislang gut verlaufen. Das Team steht mit 41 Punkten auf Platz vier. „Damit liegen wir voll im Soll“, bilanziert Trainer Lars Weingärtner und fügt an: „Wir wollten uns spielerisch kontinuierlich weiterentwickeln und im oberen Tabellenteil mitspielen, und das ist auch gelungen.







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