Bereits am Freitagabend steht das Spitzenspiel der A-Klasse Bad Kreuznach an. In Desloch möchte die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II ihre gute Ausgangsposition im Kampf um Platz zwei gegen die SG Alsenztal verteidigen.
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Für die SG Alsenztal ist die Saison in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach bislang gut verlaufen. Das Team steht mit 41 Punkten auf Platz vier. „Damit liegen wir voll im Soll“, bilanziert Trainer Lars Weingärtner und fügt an: „Wir wollten uns spielerisch kontinuierlich weiterentwickeln und im oberen Tabellenteil mitspielen, und das ist auch gelungen.