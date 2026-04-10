Jahr für Jahr treffen sich die Schiedsrichter des Fußballkreises Bad Kreuznach am spielfreien Karfreitag zu einem gemeinsamen Austausch. Dieses Mal war auch der DFB-Lehrwart zu Gast.
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Ein Gast aus dem „höchsten Regal“, wie Torsten Bauer, der Obmann der Kreisschiedsrichter-Vereinigung Bad Kreuznach, nicht ohne Stolz ankündigte, präsentierte sich in Lutz Wagner, seines Zeichens Lehrwart des Deutschen Fußball-Bundes und damit aller Schiedsrichter in Deutschland sowie gern gebuchter Experte zahlreicher Fernsehsender bei Fußballübertragungen, den Unparteiischen des Fußballkreises Bad Kreuznach.