Unterhaltsamer Vortrag DFB-Lehrwart Wagner schult die Kreis-Schiris 10.04.2026, 09:23 Uhr

i Überreichte den Schiedsrichtern in Meddersheim eine Gelbe und Rote Karte: DFB-Lehrwart Lutz Wagner hielt einen unterhaltsamen Vortrag. Olaf Schneider

Jahr für Jahr treffen sich die Schiedsrichter des Fußballkreises Bad Kreuznach am spielfreien Karfreitag zu einem gemeinsamen Austausch. Dieses Mal war auch der DFB-Lehrwart zu Gast.

Ein Gast aus dem „höchsten Regal“, wie Torsten Bauer, der Obmann der Kreisschiedsrichter-Vereinigung Bad Kreuznach, nicht ohne Stolz ankündigte, präsentierte sich in Lutz Wagner, seines Zeichens Lehrwart des Deutschen Fußball-Bundes und damit aller Schiedsrichter in Deutschland sowie gern gebuchter Experte zahlreicher Fernsehsender bei Fußballübertragungen, den Unparteiischen des Fußballkreises Bad Kreuznach.







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