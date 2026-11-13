Spielte gesperrter Kicker?
Derbypunkte weg – SG Disibodenberg legt Berufung ein
Tolle Kulisse und ein Nachspiel: Rund 500 Zuschauer sahen das Derby zwischen dem FC Bad Sobernheim (rote Trikots) und der SG Dis
Tolle Kulisse und ein Nachspiel: Rund 500 Zuschauer sahen das Derby zwischen dem FC Bad Sobernheim (rote Trikots) und der SG Disibodenberg. Am Grünen Tisch wurde das Endresultat (1:1) umgewertet.
Michael Ottenbreit

Das Derby zwischen dem FC Bad Sobernheim und der SG Disibodenberg beschäftigt die Sportgerichte. Das letztinstanzliche Urteil hat durchaus Auswirkungen auf die Aufstiegsfrage. Wie erläutern die Hintergründe.

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Das Verbandsgericht des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) muss sich neben der Berufung von Karadeniz gegen die Neuansetzung des Spiels gegen den TSV Hargesheim mit einem weiteren Fall aus der A-Klasse Bad Kreuznach befassen. Das 1:1 des FC Bad Sobernheim gegen die SG Disibodenberg wurde erstinstanzlich in einen 2:0-Sieg der Gastgeber umgewandelt.
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A-Klasse (Bad Kreuznach)Sport

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