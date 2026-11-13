Spielte gesperrter Kicker? Derbypunkte weg – SG Disibodenberg legt Berufung ein Olaf Paare 13.11.2026, 13:15 Uhr

i Tolle Kulisse und ein Nachspiel: Rund 500 Zuschauer sahen das Derby zwischen dem FC Bad Sobernheim (rote Trikots) und der SG Disibodenberg. Am Grünen Tisch wurde das Endresultat (1:1) umgewertet. Michael Ottenbreit

Das Derby zwischen dem FC Bad Sobernheim und der SG Disibodenberg beschäftigt die Sportgerichte. Das letztinstanzliche Urteil hat durchaus Auswirkungen auf die Aufstiegsfrage. Wie erläutern die Hintergründe.

Das Verbandsgericht des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) muss sich neben der Berufung von Karadeniz gegen die Neuansetzung des Spiels gegen den TSV Hargesheim mit einem weiteren Fall aus der A-Klasse Bad Kreuznach befassen. Das 1:1 des FC Bad Sobernheim gegen die SG Disibodenberg wurde erstinstanzlich in einen 2:0-Sieg der Gastgeber umgewandelt.







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