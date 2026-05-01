Wenn Trainer Jonas Gedratis und sein VfR Baumholder II beim SV Langweiler/Merzweiler gewinnen, dann sind sie Meister. Spannend in der A-Klasse Birkenfeld ist noch der Kampf um Rang zwei. Der SV Weiersbach könnte im Fall einer Niederlage absteigen.
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Vier Spieltage stehen noch an in der Fußball A-Klasse Birkenfeld und in dieser Woche könnten wichtige Entscheidungen fallen. Je nach den Ergebnissen am Sonntag gibt es an den lezten drei Spieltagen nur noch Spannung im Kampf um Rang zwei.Der VfR Baumholder II kann mit einem Sieg beim ASV Langweiler/Merzweiler am Sonntag, ab 13:45 Uhr, den Titel und den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga perfekt machen.