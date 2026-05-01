Ein Dreier fehlt noch Der VfR Baumholder II steht vor dem Titelgewinn Sascha Nicolay 01.05.2026, 11:24 Uhr

i Der Bollenbacher SV und die Spvgg Fischbach (rote Trikots) schieln nach wie vor auf den zweiten Platz. Fischbach spielt am Sonntag in Mörschied, der BSV bei Absteiger SV Heimbach. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Wenn Trainer Jonas Gedratis und sein VfR Baumholder II beim SV Langweiler/Merzweiler gewinnen, dann sind sie Meister. Spannend in der A-Klasse Birkenfeld ist noch der Kampf um Rang zwei. Der SV Weiersbach könnte im Fall einer Niederlage absteigen.

Vier Spieltage stehen noch an in der Fußball A-Klasse Birkenfeld und in dieser Woche könnten wichtige Entscheidungen fallen. Je nach den Ergebnissen am Sonntag gibt es an den lezten drei Spieltagen nur noch Spannung im Kampf um Rang zwei. Der VfR Baumholder II kann mit einem Sieg beim ASV Langweiler/Merzweiler am Sonntag, ab 13:45 Uhr, den Titel und den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksliga perfekt machen.







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