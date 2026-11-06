In Kempfeld steigt am Sonntag das Spitzenspiel der A-Klasse Birkenfeld: Dabei will die Spvgg Wildenburg ihren Drei-Punkte-Vorsprung auf den TuS Hoppstädten mindestens behaupten. Spitzenreiter SG Niederhambach/Schwollen empfängt die Spvgg Fischbach.
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Letzter Vorrundenspieltag der Fußball A-Klasse Birkenfeld, und in Kempfeld treffen sich mit der Spvgg Wildenburg und dem TuS Hoppstädten der Zweite und Dritte der Tabelle auf Augenhöhe zum Duell. Anpfiff der Partie ist am Sonntag, um 14.30 Uhr, auf dem Hartplatz unter der Wildenburg.