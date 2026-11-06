Spitzenspiel der A-Klasse BIR Der TuS Hoppstädten fordert die Spvgg Wildenburg heraus Sascha Nicolay 06.11.2026, 11:30 Uhr

i Ein Spitzenspiel hat die Spvgg Wildenburg (in weiß) gewonnen. Gegen die SG Niederhambach/Schwollen gab es einen 2:1-Sieg, der durchaus auch glücklich war, wie diese vergebene Kopfballchance der SG belegt. Am Sonntag empfangen die Wildenburger nun den TuS hoppsstädten zum nächsten Top-Duell in Kempfeld. Stefan Ding

In Kempfeld steigt am Sonntag das Spitzenspiel der A-Klasse Birkenfeld: Dabei will die Spvgg Wildenburg ihren Drei-Punkte-Vorsprung auf den TuS Hoppstädten mindestens behaupten. Spitzenreiter SG Niederhambach/Schwollen empfängt die Spvgg Fischbach.

Letzter Vorrundenspieltag der Fußball A-Klasse Birkenfeld, und in Kempfeld treffen sich mit der Spvgg Wildenburg und dem TuS Hoppstädten der Zweite und Dritte der Tabelle auf Augenhöhe zum Duell. Anpfiff der Partie ist am Sonntag, um 14.30 Uhr, auf dem Hartplatz unter der Wildenburg.







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