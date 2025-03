Die punktgleichen Tabellenführer Bollenbacher SV und FC Brücken siegten in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld im Gleichschritt mit 4:0. Auch der SV Buhlenberg gewann und ist nun mit sieben Punkten Rückstand Dritter. Es ist also alles angerichtet für das Spitzenspiel am kommenden Samstag, wenn Brücken nach Buhlenberg kommt.

Der SV Oberhausen (ebenfalls sieben Punkte zurück, aber ein Spiel weniger) ließ dagegen zwei wichtige Punkte beim 2:2 gegen den TuS Veitsrodt liegen. Im Keller sendete der Vorletzte, der SV Heimbach, mit einem 4:1 im Derby in Hoppstädten ein starkes Lebenszeichen.

Spvgg Wildenburg – TuS Oberbrombach 3:0 (1:0). Die Gäste hätten in Führung gehen können, als ein weiter Ball mit Windunterstützung die Latte traf (12.). Doch trotz dieser Szene stellte Wildenburgs Trainer Sascha Nicolay fest: „Bis zur 30. Minute hatten wir das Spiel total im Griff.“ In der 18. Minute traf Jannick Eckardt zum 1:0, sein Mitspieler Björn Schwarz traf eine Minute später das Lattenkreuz. „Danach lassen wir Oberbrombach ins Spiel“, monierte Nicolay. Nach Wiederanpfiff gewannen die Gastgeber die Dominanz zurück. Robin Weber erhöhte nach sieben Minuten auf 2:0 (52.). „Damit war die Partie im Grunde entschieden“, sagte Nicolay. Björn Schwarz markierte den Endstand (74.). Oberbrombach bewies Moral und steckte zu keiner Zeit auf. Kurios: Die beiden letzten Tore fielen nach dem gleichen Muster. Lange Abschläge von Keeper Tim Clever nutzte Steffen Weyand zur Vorarbeit für Weber beziehungsweise Schwarz.

ASV Langweiler/Merzweiler – SV Mittelreidenbach 3:3 (3:2). „Ein unterm Strich gerechtes Ergebnis“, beurteilte Langweiles Coach Mario Gailing die Punkteteilung, wenngleich er sich ärgerte, dass „wir den Sack im ersten Abschnitt nicht zugemacht haben“. Den drei Toren von Joshua Berger (2.), Marvin Hiebel (17./Foulelfmeter) und Luca Steinmann (35) hätten weitere folgen müssen. „Da haben wir einiges liegen lassen“, monierte Gailing. Die Gäste waren effizienter. SVM-Torwart und Co-Trainer Christian Mayer verwandelte einen Strafstoß (19.), und Trainer Florian Herzog einen Freistoß (40.). Lediglich die dritte gute Chance ging nicht rein, Herzogs Schuss landete am Lattenkreuz (40.). In der 65. Minute zielte er genauer und knallte den Ball zum Ausgleich in den Winkel. Der zweite Abschnitt war ausgeglichen, wobei die von Herzog geschossenen Freistöße Mittelreidenbachs immer Gefahr brachten.

SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt – SV Buhlenberg 0:3 (0:1). „Kompliment an Buhlenberg für eine reife und abgezockte Leistung“, lobte SG-Trainer Rüdiger Heckmann. Die Gäste überließen der SG mehr Ballbesitz, standen defensiv jedoch sehr gut und ließen kaum etwas zu. Vorne war Buhlenberg meist eiskalt und ging bereits nach drei Minuten durch Roman Nagel in Front. In der 40. Minute hatte Christopher Lang den Ausgleich auf dem Fuß, vergab jedoch. Kurz nach der Pause profitierte Jan Baron von einem Stoppfehler, nahm das Geschenk an und erhöhte auf 2:0 (51.). Dann verhinderte die Latte den Anschlusstreffer durch den kurz zuvor eingewechselte Timo Conradt (70.). Während der zehnminütigen Überzahl (75. bis 85.), als Lang eine Zeitstrafe absaß, scheiterte der SVB mehrere Male bei Kontern am guten Keeper Marvin-Angus Marx. Das 3:0 für die Gäste fiel dann aber doch noch: Baron markierte mit seinem zweiten Treffer den Endstand (90.).

FC Brücken – Mörschied II 4:0 (2:0). „Wir haben unsere Pflichtaufgabe gut erfüllt, und es gab keine Verletzte“, freute sich Brückens Trainer Stanislav Gonscharik über die gelungene Generalprobe vor dem Spitzenspiel in Buhlenberg am Samstag. „Wir hatten alles im Griff, Mörschied hatte keine einzige gefährliche Torchance“, zeigte Gonscharik die Machtverhältnisse der Partie auf. Matthias Busch gelang ein Dreierpack (7., 40., 57.) bevor Agbons Albert in der 90. Minute den Endstand markierte.

SV Oberhausen – TuS Veitsrodt 2:2 (0:0). Oberhausen ließ im Aufstiegsrennen zwei wichtige Punkte liegen, für Veitsrodt ist es ein weiterer Punkt Abstand zu den potenziellen Abstiegsplätzen. Die Gastgeber waren feldüberlegen, kreierten jedoch kaum gefährliche Situationen, währen Veitsrodt tief stand und mit langen Bällen agierte. „Wie waren oft am Sechszehner, spielten um den Sechszehner rum, aber kamen zu selten in den Sechzehner“, brachte Oberhausens Trainer Andre Müller das Problem auf den Punkt. Die beste Chance des ersten Durchgangs hatte der SVO durch Matthias Krzyzowski, der nach einem schönen Solo in der Box zum Abschluss kam. „Statt den Ball ins kurze Eck zu schieben, haut er ihn Vollspann drüber“, ärgerte sich Müller über die vergebene Riesenchance. Veitsrodt ging effizienter mit seinen Torchancen um. Die erste Chance brachte das 0:1 durch Pascal Szokol (48.), die zweite nutzte Szokol zur erneuten Führung (75.). „Das Erste aus dem Nichts, das Zweite ein abgefälschter Schuss“, kommentierte Müller die Gegentreffer. Alexander Claus egalisierte mit einem Kopfball nach einer Ecke zum 1:1 (75.) und kurz vorm Schlusspfiff gelang Sinan Sas noch der Ausgleich (88.). „Veitsrodt hat sich durch harte Arbeit den Punkt verdient“, zollte Müller dem Gast Respekt.

SV Niederwörresbach – Spvgg Fischbach 0:0. „Fischbach hat den Punkt verdient, weil sie gut verteidigt haben, und wir hatten den Sieg nicht verdient, weil wir keine Lösungen gefunden haben“, erklärte SVN-Trainer Stefan Bank. Niederwörresbach hatte zwar mehr Spielanteile, kam jedoch nie richtig gefährlich ins letzte Drittel. Fischbach setzte auf Konter, die aber nicht gut ausgespielt wurden. „Beide haben nicht wirklich gut gespielt Richtung Tor. Daher gab es kaum Torchancen, und wenn, waren es Zufallsprodukte“, fasste Bank zusammen. Die beste Chance für die „Werzbacher“ hatte Philipp Reichardt in der 80. Minute, als ihm nach einer zu kurzen Abwehr der Ball vor die Füße fiel. Er schoss aus etwa acht Metern drüber. Auf der anderen Seite gab es eine ähnliche Situation nach einem Freistoß, die Tim Purper vergab (84.). Die mit Abstand größte Torchance hatten jedoch die Gäste, einen Handelfmeter in der 65. Minute. Doch Purper setzte den Ball neben das Tor.

Bollenbacher SV – FC Bärenbach 4:0 (2:0). BSV-Trainer Carsten Fuchs hatte trotz des deutlichen Sieges einiges zu bemängeln. „Wir waren fahrig, oft kopflos und haben uns die Räume selbst zugemacht“, haderte der Coach. „Ich hatte mir vorgestellt, mehr im Stile eines Tabellenführers zu agieren.“ Gegen ersatzgeschwächte Bärenbacher kam dennoch ein klares 4:0 heraus, welches Mike Ruppenthal (14.), Jonas Peters (36.), Felix Klingler (69.) und Thomas Köhler (90.) besorgten. „Unser Dreier war zu keiner Zeit gefährdet“, wies Fuchs auf die Harmlosigkeit der Gäste hin.

TuS Hoppstädten – SV Heimbach 1:4 (1:1). „Ich möchte auf jeden Fall in Hoppstädten gewinnen“, wurde Heimbachs Spielertrainer Kevin Hohrein, der zu Landesligazeiten selbst beim TuS spielte, im Vorfeld des Derbys zitiert. Dieser Wunsch wurde erfüllt, und bescherte den Gästen wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Hoppstädtens Abteilungsleiter Peter Schmidt sprach von einer „chancenarmen Partie“. Als Beweis diente ihm der erneute Heimbacher Führungstreffer zum 2:1 durch Dorland Tucker in der 73. Minute: „Das war deren zweiter Torschuss im Spiel.“ Zuvor hatte Bryan Barcenas die Gäste schon einmal in Front gebracht (35.). Lucien Bujak glich aus (42.) – mit der einzigen guten Torchance Hoppstädtens im gesamten Spiel. Als der TuS gegen Ende aufmachte, drückten Philip Eisenhut (87.) und Lean Hoferichter (89.) den Deckel auf die Partie. „Heimbach hat gut gekämpft und den Sieg verdient“, lobte Schmidt, der Schiri Matthias Fuchs (SV Regulshausen) eine gute Leitung bescheinigte. Alan Ibarra Lepe (SVH/75.) erhielt eine Zeitstrafe.