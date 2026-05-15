Die großen Entscheidungen sind gefallen in der A-Klasse Birkenfeld, doch einige interessante Partien hat der vorletzte Spieltag dennoch zu bieten. Zwei Derbys stehen beispielsweise an und das Duell des Meisters mit einem Absteiger.
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In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld geht es an den verbleibenden beiden Spieltagen nur noch um die Ehre, ums Prestige und um Verbesserungen in der Tabelle. Die großen Entscheidungen sind alle gefallen.Meister ist der VfR Baumholder II. Der SV Buhlenberg steht in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga.