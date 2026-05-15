BIR-A-Klasse mit zwei Derbys Der Kreispokalsieger geht auf weite Auswärtsreise Sascha Nicolay 15.05.2026, 11:28 Uhr

i Buhlenbergs Kapitän Radoslav Mehrwald isst Mister Kreispokal. Mit dem SV Buhlenberg schnappte er sich den Cup zum dritten Mal in vier Jahren. Zuvor schnappte er sich diesen Titel schon mit dem SV Nohen (2018). Nach der Pokalkür wartet für Mehrwald und den SV Buhlenberg nun die Pflicht in der A-Klasse beim ASV Langweiler/Merzweiler. Stefan Ding

Die großen Entscheidungen sind gefallen in der A-Klasse Birkenfeld, doch einige interessante Partien hat der vorletzte Spieltag dennoch zu bieten. Zwei Derbys stehen beispielsweise an und das Duell des Meisters mit einem Absteiger.

In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld geht es an den verbleibenden beiden Spieltagen nur noch um die Ehre, ums Prestige und um Verbesserungen in der Tabelle. Die großen Entscheidungen sind alle gefallen.Meister ist der VfR Baumholder II. Der SV Buhlenberg steht in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga.







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