Berufung nach Urteil
Der Bollenbacher SV geht gegen Spruchkammer-Urteil vor
Trainer Carsten Fuchs (rechts) und sein Bollenbacher SV hoffen, dass das Verbandsgericht das Urteil der Gebietsspruchkammer aufh
Trainer Carsten Fuchs (rechts) und sein Bollenbacher SV hoffen, dass das Verbandsgericht das Urteil der Gebietsspruchkammer aufhebt. Diese hat die Partie des BSV gegen den ASV Langweiler/Merzweiler umgewertet.
Joachim Hähn

Sechs Wechsel hat der Bollenbacher SV bei seinem 6:3-Sieg gegen den ASV Langweiler vorgenommen. Der Fehler fiel vor der Spielfortsetzung auf, doch der Tausch stand. Wer hat nun den entscheidenden Regelverstoß begangen? Der BSV – oder der Schiri?

Lesezeit 4 Minuten
Der Bollenbacher SV kämpft weiter um die drei Punkte, die er Anfang September durch einen 6:3-Heimsieg gegen den ASV Langweiler/Merzweiler in der A-Klasse Birkenfeld geholt zu haben schien. Ein Wechselfehler stellte den Sieg aber noch am gleichen Abend infrage, und einen Tag später legte der ASV Langweiler/Merzweiler Protest gegen die Wertung der Partie ein und beantragte bei der Gebietsspruchkammer, die Begegnung umzuwerten, also dem ASV den ...
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