Berufung nach Urteil Der Bollenbacher SV geht gegen Spruchkammer-Urteil vor Sascha Nicolay 22.09.2026, 12:44 Uhr

i Trainer Carsten Fuchs (rechts) und sein Bollenbacher SV hoffen, dass das Verbandsgericht das Urteil der Gebietsspruchkammer aufhebt. Diese hat die Partie des BSV gegen den ASV Langweiler/Merzweiler umgewertet. Joachim Hähn

Sechs Wechsel hat der Bollenbacher SV bei seinem 6:3-Sieg gegen den ASV Langweiler vorgenommen. Der Fehler fiel vor der Spielfortsetzung auf, doch der Tausch stand. Wer hat nun den entscheidenden Regelverstoß begangen? Der BSV – oder der Schiri?

Der Bollenbacher SV kämpft weiter um die drei Punkte, die er Anfang September durch einen 6:3-Heimsieg gegen den ASV Langweiler/Merzweiler in der A-Klasse Birkenfeld geholt zu haben schien. Ein Wechselfehler stellte den Sieg aber noch am gleichen Abend infrage, und einen Tag später legte der ASV Langweiler/Merzweiler Protest gegen die Wertung der Partie ein und beantragte bei der Gebietsspruchkammer, die Begegnung umzuwerten, also dem ASV den ...







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