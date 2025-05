Die Entscheidung über die Meisterschaft in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach ist noch einmal vertagt. Nach dem 4:1-Sieg beim Tabellenletzten SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II am frühen Sonntagmittag konnten die Winzenheimer zwei Stunden lang auf einen Punktverlust des Tabellenzweiten VfL Rüdesheim hoffen, was dem Aufsteiger die vorzeitige Meisterschaft beschert hätte. Doch die Rüdesheimer gewannen mit 2:0 bei der SG Gräfenbachtal und halten damit das Rennen um den Titel zumindest theoretisch offen. Allerdings müsste die Rosengarten-Elf mit ihren jetzt 57 Zählern ihre verbleibenden drei Spiele allesamt gewinnen und die Winzenheimer mit ihren bereits 66 Punkten alle Partien verlieren. Somit reicht dem TuS Winzenheim ein Punkt aus den restlichen Spielen, um den Titel zu holen und den beeindruckenden Durchmarsch von der B-Klasse in die Bezirksliga perfekt zu machen. Drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammelte der TuS Pfaffen-Schwabenheim II mit seinem Sieg gegen den TuS Hackenheim II. Dagegen läuft der TuS Roxheim nach seiner 0:2-Heimniederlage gegen die SG Alsenztal Gefahr, noch auf die Abstiegsränge abzurutschen.

TuS Roxheim – SG Alsenztal 0:2 (0:1). In einem wenig attraktiven Spiel hatten die Gäste das bessere Ende für sich. Serdar Yildiz war der Mann des Tages und entschied mit seinen beiden Toren (20., 61.) die Partie. „Wir hatten uns viel vorgenommen, haben das aber nicht auf den Platz gebracht“, zeigte sich der Roxheimer Trainer Julian Reimann enttäuscht von der Leistung seiner Spieler, die „den Abstiegskampf wohl noch nicht richtig angenommen haben“.

TuS Pfaffen-Schwabenheim II – TuS Hackenheim II 2:0 (0:0). Von Beginn an lauerten die Hackenheimer auf Konter, kamen jedoch gegen die aufmerksame Abwehr der Hausherren nicht durch. Die im ersten Durchgang chancenarme Begegnung nahm gegen Ende richtig Fahrt auf. Abdullah Kurtoglu sorgte mit seinen Toren (71., 86.) für die Entscheidung und ließ die Pfaffen-Schwabenheimer jubeln. Dabei gelang dem Spieler ein besonderes Kunststück, als er mit einem Schuss aus dem Mittelfeld den zu weit vor seinem Kasten stehenden Hackenheimer Schlussmann überraschte und über diesen hinweg den Ball im Tor versenkte. Trainer Serkan Kural zeigte sich glücklich über „drei wichtige Punkte im Abstiegskampf“.

SG Eintracht Bad Kreuznach II – SG Soonwald 0:8 (0:3). Eine bittere Niederlage im Abstiegskampf musste die SGE-Zweite einstecken. Die Tore zum klaren Sieg für die SG Soonwald schossen Leon Kellerer, der gleich dreimal traf (5., 51., 88.), sowie Lars Flommersfeld (15.), Tim Hain (20.), Francesco Förster (65.) und Leon Lindner (75., 80.). „Es hat die Einstellung gefehlt. Wir haben es zu keinem Zeitpunkt geschafft, auf Augenhöhe zu sein, und daher geht der Sieg für die SG Soonwald auch in der Höhe in Ordnung“, sagte Eintracht-Coach Sandro Schlitz.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II – TuS Winzenheim 1:4 (1:3). Seiner Favoritenrolle wurde der TuS auch beim Tabellenletzten gerecht. Je zweimal Enes Softic (4., 36.) und Merdan Köse (12., 65.) erzielten die Tore für den Tabellenführer. Für die Hausherren traf Dennis Keber (27.). „Das Ergebnis spiegelt keinesfalls den Spielverlauf wider“, betonte der Merxheimer Coach Tobias Petersen und fügte an: „Zu Beginn haben wir leider nicht aufgepasst, und die Winzenheimer machen aus zwei Torschüssen zwei Tore. Danach allerdings waren wir deutlich besser und erzielen auch den Anschlusstreffer. Doch dann fangen wir durch einen Konter noch das dritte Tor. Nach der Halbzeit waren wir am Drücker und hatten noch dicke Chancen. Das Spielglück war bei den Winzenheimern, aber wir haben ihnen das Leben sehr schwer gemacht.“

SG Gräfenbachtal – VfL Rüdesheim 0:2 (0:0). In einer ausgeglichenen Begegnung zeigte sich der Tabellenzweite durchaus anfällig und haderte des Öfteren mit den Entscheidungen des Unparteiischen. Doch letztlich sicherte Semih Celebi (53., 85.) dem VfL den Sieg. Den Rüdesheimern in die Karten spielte ein von den Gräfenbachtalern in der 85. Minute verschossener Handelfmeter. „Wir hatten sogar danach noch die Chance heranzukommen“, sagte SG-Trainer Heiko Meisenheimer, der sein Team für die ausgezeichnete Moral lobte.

TSV Hargesheim – Karadeniz Bad Kreuznach 3:5 (1:3). Bester Mann auf dem Platz war Karadeniz-Torjäger Benhur Bayir, der vier Treffer erzielte (36., 41., 47., 88.). Zudem traf Mihai Tanase (19.) für das Team aus dem Salinental. Für die Hargesheimer waren Maurice Quint (3.), Christoph Diederichs (80.) und Ioannis Ofridopoulos (86.) erfolgreich. „In der ersten Hälfte kamen wir nicht in die Zweikämpfe, und Karadeniz hat das eiskalt ausgenutzt“, resümierte TSV-Coach Sebastian Muth. „Nach einem verschossenen Foulelfmeter in der 70. Minute hatten wir weitere Chancen, schaffen mit dem 3:4 sogar den Anschluss. Doch dann geht ein abgefälschter Freistoß unglücklich bei uns ins Tor“, bedauerte Muth.

TSV Langenlonsheim/Laubenheim – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II 2:5 (0:2). Schon die Vorzeichen zu dieser Begegnung gestalteten sich für das Team von der unteren Nahe denkbar ungünstig, das auf sechs verletzte Stammspieler verzichten musste. Nach furiosem Beginn der Meisenheimer und der daraus resultierenden Führung durch Yannick Hautz (3.) und Hannes König (9.) kamen die Hausherren nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel und durch Tore von Nezir Acar (33.) und Noah Koßmann (64.) zum Ausgleich. Doch Gästespieler König erwischte einen Sahnetag und machte mit seinem lupenreinen Hattrick (68., 69., 85.) für die SGM alles klar. Ein in der 85. Minute verschossener Foulelfmeter und „eine kleine Schwächephase gegen Ende der Partie“ führten letztlich zur bitteren Niederlage, wie TSV-Trainer Ferdi Özcan resümierte.

FC Bad Sobernheim – SV Medard 3:1 (2:1). Die Führung für die Felkestädter durch Niels Biegeler (10.) egalisierte Steven Zeiss (22.). Doch El Houssaine Aoudal (34.) und erneut Biegeler (90.+1) machten den Sieg für den FC perfekt. Kurz vor Ende der Partie zeigte der Schiedsrichter einem Reservespieler des SV Medard wegen Meckerns die Rote Karte. „Das war ein Pflichtsieg. Wir haben lange viel liegen lassen, aber am Ende die drei Punkte mitgenommen“, bilanzierte FC-Coach Axel Neumann.