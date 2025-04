Nachdem sich in den vergangenen Wochen viel um die Topteams und deren Spitzenspiele in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach drehte, blicken wir nun gen Tabellenkeller. Eines der gefährdeten Teams ist der TuS Roxheim.

Nicht optimal verlief die Fußball-Saison bislang für den TuS Roxheim. In der A-Klasse Bad Kreuznach liegt das Team mit 28 Punkten auf Platz elf. „Wir wollten uns im oberen Mittelfeld etablieren, und der Kader hätte das auch hergegeben. Leider haben uns unvorhersehbare Ereignisse zurückgeworfen“, sagt TuS-Trainer Julian Reimann.

Bitter für den Verein sind insbesondere die teils schweren Verletzungen von Schlüsselspielern wie Leon Sulzbach, der sich in der Vorrunde einen Kreuzbandriss zugezogen hat und für den Rest der Saison ausfällt. Jetzt hat es auch Stürmer Nicolai Spira erwischt, der ebenfalls mit Kreuzbandriss lange passen muss. „Damit fehlt uns vor dem Tor ein echter Knipser. Beide Spieler vermissen wir sehr“, verdeutlicht Reimann die Misere. Die übrigen Spieler sind jedoch hoch motiviert, die Ausfälle wettzumachen. „Zuletzt fehlte uns allerdings das Selbstvertrauen“, sagt Reimann, der jedoch wieder etwas optimistischer gestimmt ist. Mit den Siegen gegen den TuS Hackenheim II und den TSV Langenlonsheim/Laubenheim hat die Mannschaft in den vergangenen Wochen ihr Selbstbewusstsein angehoben. „Jetzt geht es darum, die Liga zu halten“, betont Reimann. Dass der Abstand zu den potenziellen Abstiegsplätzen momentan sieben Punkte beträgt, gibt jedoch noch lange keine Sicherheit, denn es stehen schwere Spiele gegen die SG Soonwald, den FC Bad Sobernheim und Tabellenführer TuS Winzenheim an. „Wenn wir da nicht punkten, geht es ganz schnell wieder nach unten“, verdeutlicht Reimann und ergänzt: „Doch mit Wille und Moral werden wir die für uns nötigen Punkte holen.“

SG Soonwald – TuS Roxheim (Hinspiel 3:2). Keine leichte Aufgabe erwartet den TuS in Stromberg. „Wir werden versuchen, hinten möglichst lange die Null zu halten und nach vorne Nadelstiche zu setzen. Gegen ein so starkes Team wie die SG Soonwald können wir keinen Hurra-Fußball spielen“, sagt Reimann. Respekt hat er vor Leon Kellerer, dem Mittelfeld-Ass der Soonwälder, sowie vor Spielertrainer Lars Flommersfeld. „Die sind immer für ein Tor gut“, weiß der Trainer, der auf ein Unentschieden hofft. (So tippt Julian Reimann: 1:1)

VfL Rüdesheim – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II (2:1). Die Platzherren werden alles daran setzen, im Fernduell mit der SG Soonwald Rang zwei zu verteidigen. Spielerische Klasse und der Heimvorteil sprechen gegen das Schlusslicht für die Rüdesheimer. (4:0)

TuS Hackenheim II – TuS Winzenheim (3:3). „Die Winzenheimer sind so stark, dass sie ihr Spiel auch auswärts durchsetzen und die Tabellenführung behaupten werden“, erwartet der Roxheimer Trainer. (1:3)

FC Bad Sobernheim – TSV Langenlonsheim/Laubenheim (4:2). „Der FC Bad Sobernheim ist wieder in der Spur“, sagt Reimann. Eine flexible Spielanlage und schnelle Stürmer machen den FC zum klaren Favoriten. (3:0)

SG Alsenztal – TSV Hargesheim (3:3). Ein offenes Spiel zweier Mittelfeld-Teams, die ohne Druck frei aufspielen können. „Die SG Alsenztal ist sehr stabil. Die Hargesheimer haben eine junge und dynamische Mannschaft. Es kommt darauf an, wer sein Potenzial am besten abrufen kann“, sagt der Roxheimer Coach. (2:2)

SV Medard – SG Gräfenbachtal (0:0). Die Gräfenbachtaler haben in der Rückrunde noch kein Spiel verloren. Auf dem engen Platz in Medard wird es für die Gäste allerdings nicht leicht. „Der SV Medard ist gezwungen, mal wieder zu punkten“, betont Reimann. (2:1)

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – TuS Pfaffen-Schwabenheim II (3:1). In dieser Begegnung sprechen Tabellenplatz und Heimvorteil für das Team vom Glan. (2:1)

Karadeniz Bad Kreuznach – SGE Bad Kreuznach II (0:3). Karadeniz ist weiter im Aufwind, holte aus den zurückliegenden fünf Partien zehn Punkte. Auch der Heimvorteil mit dem schwer bespielbaren Platz im Salinental spricht im Stadtderby für Karadeniz. (3:1)