TuS Mörschied II ungeschlagen Dautermann setzt die Entwicklung vor den Tabellenplatz Björn Peters 28.08.2026, 13:23 Uhr

i Abschlag: Marc Roth, der Torwart der Spvgg Fischbach, befördert den Ball nach vorne. Er tritt mit seinem Team am Sonntag bei der SG Unnertal an. Joachim Hähn

Viele sprechen in der A-Klasse Birkenfeld vom starken Aufsteiger SG Niederhambach. Doch auch der TuS Mörschied II ist noch ungeschlagen und fordert nun die Niederhambacher heraus.

Am fünften Spieltag der Fußball A-Klasse Birkenfeld empfängt der TuS Mörschied II die SG Niederhambach/Schwollen. Beide Teams sind bislang ungeschlagen und gehen mit der Absicht in die Partie, dies auch zu bleiben. Beim TuS ist seit Saisonbeginn Tom Dautermann Trainer der zweiten Mannschaft und ist bislang mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden.







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