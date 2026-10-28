Verträge verlängert Das Trainer-Trio der SG Niederhambach/Schwollen bleibt Sascha Nicolay 28.10.2026, 16:37 Uhr

i Marius Botiseriu (in schwarz) bleibt der SG Niederhambach/Schwollen als Spielertrainer erhalten. Mit dem früheren Oberliga-Spieler verlängerten auch Kai Schmeier und Tobias Prietzel ihre Trainerverträge. Stefan Ding

Die SG Niederhambach/Schwollen setzt bei seinen Trainern auf Kontinuität. Marius Botiseriu, Kai Schmeier und Tobias Prietzel haben ihre Verträge beim A-Klasse-Top-Team verlängert.

Die SG Niederhambach/Schwollen hat schon die Weichen für die sportliche Zukunft gestellt und setzt dabei weiterhin auf ihr bewährtes Trainerteam. „Die Verantwortlichen der SG, bestehend aus dem SV Niederhambach und dem SV Schwollen, freuen sich, die Vertragsverlängerungen mit Marius Botiseriu, Kai Schmeier und Tobias Prietzel, der für die zweite Mannschaft verantwortlich ist, bekannt geben zu können“, heißt es in einer Presseerklärung der ...







Artikel teilen

Artikel teilen