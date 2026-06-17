TuS Niederbrombach schlägt zu Darum freut sich Mathias Düwel auf Enrico Willrich Sascha Nicolay 17.06.2026, 14:30 Uhr

i Enrico Willrich (Mitte) ist zum TuS Niederbrombach gewechselt und soll dort die Trainer Mathias Düwel (links) und Maximilian Kuhn (rechts) im Bereich Athletik und Kondition unterstützen. Patrick Tischendorf

Der TuS Niederbrombach hat sich erheblich verstärkt und den Ex-Coach der SG Unnertal als spielenden Athletiktrainer verpflichtet.

Die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen, doch erst jetzt ist es amtlich. Enrico Willrich wechselt zum TuS Niederbrombach. Der Aufsteiger in die Fußball-A-Klasse hat sich mit dem Ex-Coach des neuen Ligakonkurrenten SG Unnertal verstärkt. „Enrico Willrich wird unser Trainerteam ergänzen und ab der neuen Saison Matze Düwel und Maxi Kuhn im Bereich Athletik/Kondition unterstützen“, heißt es im Social-Media-Post des TuS Niederbrombach, mit dem ...







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