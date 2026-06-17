Der TuS Niederbrombach hat sich erheblich verstärkt und den Ex-Coach der SG Unnertal als spielenden Athletiktrainer verpflichtet.
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Die Spatzen haben es von den Dächern gepfiffen, doch erst jetzt ist es amtlich. Enrico Willrich wechselt zum TuS Niederbrombach. Der Aufsteiger in die Fußball-A-Klasse hat sich mit dem Ex-Coach des neuen Ligakonkurrenten SG Unnertal verstärkt. „Enrico Willrich wird unser Trainerteam ergänzen und ab der neuen Saison Matze Düwel und Maxi Kuhn im Bereich Athletik/Kondition unterstützen“, heißt es im Social-Media-Post des TuS Niederbrombach, mit dem ...