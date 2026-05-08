Gast SG Rhaunen ohne Schadt Darf der VfR Baumholder II diesmal den Titel feiern? Björn Peters 08.05.2026, 12:05 Uhr

i Der Treffer, der die Meisterfeier des VfR Baumholder II vertagt hat. Johannes Stein (in rot) trifft in der Nachspielzeit zum 1:0-Sieg des ASV Langweiler/Merzweiler gegen das VfR-Team. Stefan Ding

Nun wenn der SV Buhlenberg am Samstag das Derby gegen den FC Brücken gewinnt, ist der VfR Baumholder II in Zugzwang. Dann muss er am Sonntag nachlegen, um die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen.

Seinen zweiten Matchball zur Meisterschaft in der A-Klasse Birkenfeld hat der VfR Baumholder II am Wochenende auf dem Schläger. Am Sonntag, ab 13 Uhr, ist der Tabellendritte SG Rhaunen/Bundenbach zu Gast, der selbst unbedingt gewinnen muss, um weiter im Rennen um Rang zwei zu bleiben.







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