Dank Bilandzija-Gala nimmt VfL Rang zwei ins Visier

Wenn sich der Torjäger beim Aufwärmen verletzt, ist das natürlich bitter – vor allem, wenn es gegen den Spitzenreiter geht. Passiert ist das in der A-Klasse Bad Kreuznach der SG Gräfenbachtal und Luca Ender.
Der VfL Simmertal bringt sich im Kampf um den zweiten Rang der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach mehr und mehr in Position. Mit 4:0 feierte der Bezirksliga-Absteiger einen klaren Dreier gegen die SG Hüffelsheim II und profitierte vom 1:1-Ausrutscher der SG Alsenztal in Waldböckelheim.