Simmertaler überzeugen Dank Bilandzija-Gala nimmt VfL Rang zwei ins Visier Jens Fink 16.11.2025, 20:12 Uhr

i Dynamisch zieht der Waldböckelheimer Jonas Neff (blaues Trikot) Richtung Tor, doch der Alsenztaler Marian Zipp stellt ihn noch. Edgar Daudistel

Wenn sich der Torjäger beim Aufwärmen verletzt, ist das natürlich bitter – vor allem, wenn es gegen den Spitzenreiter geht. Passiert ist das in der A-Klasse Bad Kreuznach der SG Gräfenbachtal und Luca Ender.

Der VfL Simmertal bringt sich im Kampf um den zweiten Rang der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach mehr und mehr in Position. Mit 4:0 feierte der Bezirksliga-Absteiger einen klaren Dreier gegen die SG Hüffelsheim II und profitierte vom 1:1-Ausrutscher der SG Alsenztal in Waldböckelheim.







