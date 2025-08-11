Mit einem Hattrick leitete Dominik Giloy im August 2016 das 10:0 des neu gegründeten FC Bad Sobernheim in der C-Klasse Bad Kreuznach Ost gegen Bavaria Ebernburg II ein. Acht Treffer gelangen Giloy an diesem Tag. Nach Jahren der Abstinenz wurde in der Felkestadt wieder Fußball gespielt. Am Wochenende feiert der FC sein zehnjähriges Bestehen.

Rückblick: Timo Erbach war es, der am 14. Dezember 2008 gegen den FSV Bretzenheim das letzte Tor für das Bezirksligateam des SC Bad Sobernheim erzielte. Wenig später meldete der Verein Insolvenz an, das Team brach auseinander. Im Oktober 2015 wurde der FC Bad Sobernheim 2015 gegründet. Vorsitzender ist seitdem Martin Rupp, Oliver Becker sein Stellvertreter.

Der Sieg gegen Ebernburg wurde später aus den Listen des Südwestdeutschen Fußballverbandes gestrichen, weil das Rotenfels-Team abgemeldet wurde. Dennoch bleibt Giloy als erster Torschütze des FCS in den Geschichtsbüchern, denn am Sonntag drauf gelang ihm bei der SG Fürfeld/Neu-Bamberg II das 1:0. Der FCS schloss seine erste Saison mit zwölf Punkten Vorsprung und einem Torverhältnis von 229:22 als Meister ab und stieg in die B-Klasse auf.

Nach der Saison 2019/2020 gelang als Corona-Meister der Aufstieg in die A-Klasse, 2021 der Kreispokalsieg. Für Nachwuchs wird ebenfalls gesorgt. 2018 wechselte die Jugendabteilung des TV Bad Sobernheim geschlossen mit mehr als 100 Kindern zum FC, der derzeit 500 Mitglieder hat.

Die wollen den Geburtstag vom 15. bis 17. August feiern. Mit einem D-Jugendturnier geht es am Freitag um 17 Uhr los. Um 19.30 Uhr treffen zwei Ehemaligen-Teams aufeinander. Am Samstag stehen um 11 Uhr zwei E-Jugend-Spiele an, bevor die D2 (13 Uhr) und die C1 (15 Uhr) ins Geschehen eingreifen. Die Aktiventeams kämpfen ab 17 Uhr gegen die SG Meisenheim II und III um Punkte. Gegen 21.30 Uhr beginnt die offizielle Feier mit Ehrungen. Der Sonntag startet mit einem Turnier für F-Jugend- und Mädchen, um 12.30 Uhr kicken die Bambini, ab 14.30 Uhr die A-Junioren.