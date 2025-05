Das Titelrennen in der A-Klasse Birkenfeld hat sich zugespitzt. Nach dem Remis des Bollenbacher SV und dem 1:0-Sieg des SV Oberhausen ist sogar ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft möglich.

Der SV Oberhausen hat den Ausgleich geschafft. Zwei Spieltage vor Schluss haben die Oberhausener nach ihrem mühevollen 1:0-Heimsieg gegen die Spvgg Wildenburg wie der Bollenbacher SV 66 Punkte auf dem Konto. Der BSV kam beim TuS Hoppstädten nicht über ein Unentschieden hinaus und muss sich den Platz an der Sonne nun mit Oberhausen teilen. Wenn beide Teams auch in zwei Wochen noch gleichauf sind, muss ein Entscheidungsspiel über die Meisterschaft entscheiden. Der FC Brücken ist im Aufstiegsrennen womöglich entscheidend zurückgefallen. Nach einem 3:3 beim ASV Langweiler/Merzweiler beträgt der Rückstand auf den BSV und Oberhausen nun vier Punkte.

Im Tabellenkeller ist wohl die nächste Entscheidung gefallen. Die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt hat nach ihrer 1:2-Niederlage in Niederwörresbach nun sechs Punkte Rückstand auf den drittletzten Platz. Der Abstieg ist also wahrscheinlicher geworden. Das rettende Ufer ist stark umkämpft. Stand jetzt rettet der viertletzte Platz. Drei Mannschaften, der TuS Mörschied II, der TuS Veitsrodt und der SV Heimbach, sind auf der Kellertreppe mit 27 Punkten gleichauf. Einen Zähler mehr hat die Spvgg Fischbach nach dem zweiten Sieg in Folge. Gerettet hat sich wohl der FC Bärenbach. Fünf Zähler Vorsprung nach unten wird die Mannschaft von Trainer Johannes Mudrich sicherlich nicht verspielen.

SV Heimbach – TuS Mörschied II 1:3 (0:2). Die Mörschieder kamen perfekt ins Kellerduell. Fabian Stauch traf schon in der 3. Minute nach einer Ecke zur Führung. Die Gastgeber waren um Spielkontrolle bemüht und brandgefährlich bei Standardsituationen. „Ich habe bei jedem Eckball und jedem Freistoß gezittert“, sagte Rainer Becker, der Mörschieder Abteilungsleiter. Der TuS überstand die Situationen allerdings und erhöhte in der Nachspielzeit des ersten Abschnitts auf 2:0. Christian Müller vollendete einen schön vorgetragenen Angriff (45.+2). Doch der SV Heimbach fand schnell in die Partie zurück. Dorland Tucker markierte fast unmittelbar nach Wiederanpfiff den 1:2-Anschluss (48.). Anschließend drückten die Gastgeber auf den Ausgleich. Großes Glück hatte Mörschied, als die Heimbacher nach 70 Minuten binnen weniger Sekunden zweimal die Latte trafen. Edgar Luft machte dann mit einem Konter (90.+5) alles klar.

FC Bärenbach – TuS Veitsrodt 5:0 (1:0). „Wir waren über 90 Minuten spielbestimmend“, urteilte Johannes Mudrich. Der Spielertrainer der Bärenbacher markierte auch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 1:0 (45.+1). „In den ersten 45 Minuten hatte Veitsrodt keine Torchance“, berichtete Mudrich. Erst kurz nach der Pause hätte Jan-Philipp Ballat für die Gäste treffen können, scheitertejedoch an FCB-Keeper Sascha Kreuzer. Dann traf Sandro Setz zum 2:0 (50.). „Dieses Tor war wie eine Befreiung. Da ist eine Last von uns gefallen“, erklärte Mudrich. Sieben Minuten später leistete sich Sven Werle-Boakye eine Tätlichkeitund flog mit Rot vom Platz. In Unterzahl hatte Veitsrodt keine Chance mehr. Robin Heinen (79.), Laszlo Grub (81.) und Nils Klein (82.) erhöhten.

TuS Hoppstädten – Bollenbacher SV 1:1 (0:1). Torben Retzler brachte den BSV mit der ersten Gelegenheit in Führung (7.). „Anschließend waren wir die bessere Mannschaft, haben vorne aber nichts reinbekommen“, erzählte TuS-Trainer Philipp Reichert. Der Coach selbst glich dann aber doch aus (59.). „Dann hat sich ein ausgeglichenes Spiel entwickelt“, sagte Reichert. Beide Mannschaften hatten noch eine Großchance zum Sieg. Zunächst scheiterte TuS-Akteur Ergi Cybi an der Latte (75.), und dann visierten die Gäste den Pfosten an (81.). „Unterm Strich ist das Remis okay“, befand Reichert. Für den BSV bedeutete es den Verlust der alleinigen Tabellenführung.

SV Niederwörresbach – SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt 2:1 (0:1). „Unsere erste Halbzeit war okay“, sagte Rüdiger Heckmann, der SGIO-Coach. „Unsere nicht“, fand SVN-Trainer Stefan Bank. Seine Mannschaft hatte zwar die Chance zur Führung, aber Tim Hartenberger scheiterte mit einem Foulelfmeter an Gäste-Keeper Marvin-Angus Marx (20.). Und dann brachte Marius Jungbluth das Kellerkind auch noch in Führung (43.). „Nach dem Seitenwechsel konnten wir unser Niveau nicht halten. Wir haben zu viele Fehlentscheidungen getroffen“, kritisierte Heckmann, während Bank seiner Mannschaft „eine Leistungssteigerung“ attestierte. André Weber zeigte sich dann treffsicher und markierte Ausgleich (64.) und Siegtor (85.) für den SVN. „Das 2:1 geht letztlich in Ordnung“, sagte Bank.

SV Oberhausen – Spvgg Wildenburg 1:0 (0:0). In der 66. Minute durften die Gastgeber aufatmen. Nach Vorarbeit von Sinan Sas markierte Tim Grünewald das Siegtor. Der Dreier war verdient, denn Oberhausen diktierte das Spiel und hatte einige gute Möglichkeiten. Allerdings verteidigte die personell enorm gebeutelte Spvgg zäh und geschickt und hielt so die Begegnung bis zum Schluss offen.

Spvgg Fischbach – TuS Oberbrombach 6:2 (4:0). Mit ihrem zweiten Sieg in Folge kletterte die Spvgg aus der Abstiegszone. „Wir haben eine bärenstarke erste Hälfte gespielt“, kommentierte Martin Fey, Fischbachs Trainer, die 4:0-Pausenführung. Die zweiten 45 Minuten plätscherten dann eher so dahin. Fey zollte dem Schlusslicht Respekt: „Oberbrombach hat bis zum Schluss nach vorne gespielt.“ Fischbachs Sven Mohr handelte sich eine Zeitstrafe ein (72.). Tore: 1:0 Tim Purper (11. Foulelfmeter), 2:0 Tim Purper (16.), 3:0 Lukas Knapp (20.), 4:0 Elias Fuhr (28.), 4:1 Marcel Eifler (57.), 5:1 Tim Purper (69.), 6:1 Kevin Hartmann (85.), 6:2 Yannick Bierbrauer (Elfmeter im Nachschuss, nachdem Marc Roth pariert hatte/89.).

SV Mittelreidenbach – SV Buhlenberg 1:4 (1:2). „Das Spiel war sehr zerfahren. Man hat gemerkt, dass es für beide Mannschaften um nichts mehr ging“, sagte SVM-Co-Trainer Christian Mayer und fügte hinzu: „Buhlenberg hat den Hauch mehr gemacht, ist den entscheidenden Meter mehr gelaufen und war sehr effizient.“ Bald kommt es zur Neuauflage des Duells. In zehn Tagen, am 29. Mai, stehen sich beide Mannschaften in Hammerstein im Kreispokal-Finale gegenüber. Tore: 0:1 Maximilian Mey (19.), 1:1 Marcel Müller (25.), 1:2 Jan Baron (38.), 1:3 Kevin Conde (55.), 1:4 Kevin Conde (80.).

ASV Langweiler/Merzweiler – FC Brücken 3:3 (1:0). Der FC Brücken hatte zwar die bessere Spielanlage, aber die Gastgeber waren bissig und gingen 2:0 in Führung. Jonas Emrich (12.) und Luca Steinmann (50.) trafen. Nach dem Rückstand machte der FC Brücken aber mächtig Druck – und die Gastgeber hielten nicht stand. „Wir haben keine Entlastung mehr hinbekommen“, sagte ASV-Coach Mario Gailing. Dennis Peters (57. Foulelfmeter), Agbons Albert (63.) und Matthias Busch (73.) wendeten das Blatt. Wenn es dabei geblieben wäre, dann hätte der FC Brücken weiter ernsthaft vom Titel träumen dürfen. „Die Gäste haben dann aber das Tempo rausgenommen. Es hat gewirkt, als seien sie zufrieden“, meinte Gailing und ergänzte: „Das hat uns dann die Chance eröffnet, wieder zurückzukommen.“ Steinmann gelang prompt der 3:3-Ausgleich (85.). Furkan Deniz hatte sogar noch die Gelegenheit zum Langweilerer Siegtor, aber Brückens Keeper Thorsten Schweig hielt zumindest den einen Punkt fest, der dem FCB noch eine Mini-Hoffnung lässt.