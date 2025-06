Weil die erste Mannschaft des Bollenbacher SV nicht in die Bezirksliga aufgestiegen ist, steigt die zweite Mannschaft des Vereins ab - genau wie der TuS Veitsrodt.

Mit dem dramatischen Ende des Entscheidungsspiels der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga sind auch die letzten sportlichen Fragen im Fußballkreis Birkenfeld geklärt worden. Das unglückliche Scheitern des Bollenbacher SV am VfL Rüdesheim hat für zwei weitere Mannschaften Konsequenzen.

Für den BSV war die Niederlage im Elfmeterschießen gegen die Rüdesheimer gleich doppelt bitter. Sie bedeutete nicht nur, dass die erste Mannschaft weiter in der A-Klasse angesiedelt sein wird, sondern auch, dass die zweite Mannschaft des Vereins in die C-Klasse abgestiegen ist. „Das ärgert mich fast noch mehr als unser verpasster Aufstieg. Wir hätten unsere zweite Mannschaft sehr gerne gerettet“, sagte Carsten Fuchs, der BSV-Trainer.

Weil der BSV I weiter in der A-Klasse ran muss, steht nun auch fest, dass der TuS Veitsrodt aus dem Kreis-Oberhaus absteigt. Die SG Veitsrodt/Tiefenstein (der TuS Veitsrodt und der TuS Tiefenstein bilden diese SG) startet also in der B-Klasse.