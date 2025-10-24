Gedratis warnt vor Rhaunen Brutale Qualität durch die „Altstars“ Wirt und Schadt 24.10.2025, 11:32 Uhr

i Jannick Eckardt traf am vergangenen Wochenende gegen den SV Buhlenberg. Am Sonntag empfängt er mit seiner Spvgg Wildenburg den TuS Hoppstädten. Buhlenbergs Maximilian Mey (rechts) möchte mit seinem Team im Derby in Brücken punkten. Stefan Ding

Derbys sind die Würze einer Fußball-Liga. Die A-Klasse Birkenfeld hat am Sonntag in Brücken und Niederwörresbach zwei im Angebot. Doch zwei Spitzenspiele und ein Kellerduell sorgen zusätzlich für Pfeffer und Paprika.

Spitzenspiele, Derbys und ein Kellerduell: Die Fußball-A-Klasse Birkenfeld hat am Sonntag richtig viel zu bieten. Dieser 13. Spieltag bietet dem Führungsduo die Chance, sich etwas von den Verfolgern abzusetzen. Allerdings müssen sowohl Tabellenführer TuS Hoppstädten bei der Spvgg Wildenburg als auch der Zweite VfR Baumholder II in Rhaunen richtig hohe Auswärtshürden überspringen.







