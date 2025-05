Die Brüder Christian und Danny Mitchell steigen im Sommer gemeinsam ins Trainerteam der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim ein. Christian Mitchell übernimmt die zweite Männermannschaft in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach, Danny Mitchell die derzeit so erfolgreichen A-Junioren in der Landesliga.

„Christian hat mich angerufen, mir verraten, dass er die Zweite trainieren wird, und hat mich überzeugt, mich bei den A-Junioren zu engagieren“, erzählt Danny Mitchell, der gar nicht lange überredet werden musste. „Das ist eine spannende Aufgabe, aber natürlich auch eine große Herausforderung, die jungen Spieler an den Männerfußball heranzuführen“, erklärt der aktuelle Kicker der SG Kirn/Kirn-Sulzbach, der ergänzt: „Im Sommer beende ich meine aktive Karriere als Fußballer, da lag es natürlich nahe, sich im Trainerbereich zu engagieren.“ Neben einem neuen Trainer wird es eine weitere Veränderung geben. Die SGM meldet zur neuen Saison nur noch ein A-Junioren-Team, konzentriert sich auf die Landesliga, in der der aktuelle Jahrgang Rang zwei belegt.

„Der Vorteil wird sein, dass die Wege kurz sind, dass wir uns schnell mal austauschen können, wenn es um einzelne Spieler geht. Das passt optimal.“

Danny Mitchell

Der Zusammenarbeit mit seinem Bruder sieht Danny Mitchell mit Vorfreude entgegen. „Der Vorteil wird sein, dass die Wege kurz sind, dass wir uns schnell mal austauschen können, wenn es um einzelne Spieler geht. Das passt optimal“, sagt Danny Mitchell, der einen Vertrauten mitbringt zur SG Merxheim. Daniel Seibel wird ihn unterstützen. „Da ich Schicht schaffe, bin ich nicht immer da. Deshalb war es mir wichtig, jemanden an meiner Seite zu haben, auf den ich mich total verlassen kann“, erläutert der Mann, der auf Kim Fuhr folgt, der bekanntlich zur Bezirksliga-Männermannschaft der Merxheimer aufsteigt und dort auch sehr eng mit Danny Mitchells Bruder Christian zusammenarbeiten wird.

Der übernimmt nämlich die Nachfolge von Tobias Petersen, der die zweite Garde der Merxheimer seit der Bildung der Spielgemeinschaft trainiert. „Tobi hat das ganz toll und mit viel Herzblut gemacht, zumal es ja nicht ganz einfach ist, eine zweite Mannschaft zu coachen“, sagt Pascal Klein, Sportlicher Leiter der SG Merxheim. Und fügt an: „Tobi hat da sehr viel Loyalität dem Verein gegenüber gezeigt, zudem ist es ihm auch gelungen, eine starke Kameradschaft aufzubauen.“ Trotz des Abstiegs aus der A-Klasse hätten die Merxheimer deshalb gerne mit Petersen verlängert. „Es hätte keinen Grund für einen Trainerwechsel gegeben, wenn er nicht selbst darum gebeten hätte, aus beruflichen Gründen aufzuhören“, sagt Klein.

„Wir haben jemanden aus unserem Umfeld gesucht, der den Merxheimer Zusammenhalt kennt und lebt, und wir sind dann schnell auf Chris gekommen.“

Pascal Klein

Als die Entscheidung gefallen war, erinnerte sich Klein direkt an seinen Freund und langjährigen Mitspieler Christian Mitchell, der sich nach seinem Karriereende beruflichen und privaten Verpflichtungen gewidmet hatte. „Wir haben jemanden aus unserem Umfeld gesucht, der den Merxheimer Zusammenhalt kennt und lebt, und wir sind dann schnell auf Chris gekommen, der von Beginn an unser Wunschkandidat war. Ich war mir aber überhaupt nicht sicher, ob Chris Interesse haben würde“, gibt Klein zu.

Doch Christian Mitchell war direkt Feuer und Flamme. „Mir haben die zwei Jahre Pause gutgetan, da ich körperlich und mental doch ausgebrannt war nach 30 Jahren Fußball. Aber eigentlich war ich nie richtig weg, wohne ja auch in Merxheim. Zudem war die Zeit reif, mal etwas als Trainer zu machen“, erzählt Christian Mitchell. Er überlegte nicht lange und sagte zu. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Bezirksliga-Trainern Kim Fuhr und Keven Lang-Lajendäcker, mit dem ich ja selbst noch zusammengespielt habe. Zumal erste und zweite Mannschaft auch gemeinsam trainieren werden“, sagt Christian Mitchell, den sehr reizt, die derzeit so erfolgreichen A-Junioren auf dem Weg zu den Männern zu begleiten. „Die Qualität und Quantität an guten Spielern ist dank der starken Jugendarbeit der SG groß“, lobt Christian Mitchell und fügt an: „Ich war so lange Spieler, da jetzt etwas weitergeben zu können, ist eine große Freude und eine tolle Aufgabe.“

Abstieg aus der A-Klasse schmerzt, kann aber auch Vorteil haben

Aufgrund der vielen starken aus der Jugend nachrückenden Spieler schmerzt natürlich der Abstieg aus der A-Klasse. Doch Mitchell hofft, in der B-Klasse schnell Erfolgserlebnisse feiern und direkt oben mitspielen zu können. „Es gibt da einen schönen Spruch. Auf einen Schritt zurück folgen manchmal zwei nach vorne. Es wäre schön, wenn sich das auch bei uns in Merxheim bewahrheiten würde“, sagt Chris Mitchell, der auch mit Freude auf die Zusammenarbeit mit seinem Bruder Danny blickt. Er sagt: „Danny hat die entsprechende Trainerausbildung, und die Verzahnung zwischen uns beiden wird funktionieren.“