SG Niederhambach überzeugt Botiseriu ist beim 4:1-Sieg nicht vom Ball zu trennen Stefan Götz 30.08.2026, 21:49 Uhr

i Packend und spannend ging es in Kirchenbollenbach zu. BSV-Schlussmann Patrick Gilcher wirft sich ins Getümmel und rettet vor einem Brückener (blaue Trikots). Gilcher verdiente sich Bestnoten. Michael Greber

Vier Hinausstellungen kassierte die SG Unnertal. Da verwundert das 1:8 des Schlusslichts gegen die Spvgg Fischbach kaum. Zu überzeugen wusste die SG Niederhambach um ihren Spielertrainer Marius Botiseriu in Mörschied.

Der Neuling marschiert weiter vorneweg: Der SV Medard hat seine makellose Bilanz in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld auf fünf Siege ausgebaut. Drei Punkte dahinter folgen der TuS Hoppstädten und die ebenfalls verlustpunktfreie SG Niederhambach/Schwollen, die noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.







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