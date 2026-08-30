Vier Hinausstellungen kassierte die SG Unnertal. Da verwundert das 1:8 des Schlusslichts gegen die Spvgg Fischbach kaum. Zu überzeugen wusste die SG Niederhambach um ihren Spielertrainer Marius Botiseriu in Mörschied.
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Der Neuling marschiert weiter vorneweg: Der SV Medard hat seine makellose Bilanz in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld auf fünf Siege ausgebaut. Drei Punkte dahinter folgen der TuS Hoppstädten und die ebenfalls verlustpunktfreie SG Niederhambach/Schwollen, die noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.