Gespräche der Rivalen laufen Bilden TuS Oberbrombach und TuS Niederbrombach eine SG? Sascha Nicolay 19.11.2026, 00:00 Uhr

i Treffen sich der TuS Niederbrombach und der TuS Oberbrombach in Zukunft nie mehr zum Derby, sondern machen gemeinsame Sache? Die Vorstände beider Vereine sprechen jedenfalls über die Bildung einer Spielgemeinschaft. Joachim Hähn

Das wäre schon ein Ding, wenn die Fußballer des TuS Oberbrombach und des TuS Niederbrombach ab der kommenden Saison gemeinsame Sache machen würden. Noch ist nichts fix, aber die Richtung ist eindeutig.

Das direkte Duell gegeneinander haben beide Seiten schon oft als „das für sie einzig wahre Derby“ bezeichnet. Der TuS Oberbrombach und der TuS Niederbrombach sind – gleicher Vereinsname hin, gleiche ’Brombach-Endung’ her – Rivalen. Hier die Blauen aus dem Tal, dort die Grünen vom Berg.







Artikel teilen

Artikel teilen