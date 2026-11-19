Das wäre schon ein Ding, wenn die Fußballer des TuS Oberbrombach und des TuS Niederbrombach ab der kommenden Saison gemeinsame Sache machen würden. Noch ist nichts fix, aber die Richtung ist eindeutig.
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Das direkte Duell gegeneinander haben beide Seiten schon oft als „das für sie einzig wahre Derby“ bezeichnet. Der TuS Oberbrombach und der TuS Niederbrombach sind – gleicher Vereinsname hin, gleiche ’Brombach-Endung’ her – Rivalen. Hier die Blauen aus dem Tal, dort die Grünen vom Berg.