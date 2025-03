Nach einem 6:0-Kantersieg beim SV Medard liegt der TuS Winzenheim jetzt mit drei Punkten Vorsprung auf Platz eins der Tabelle der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Die bislang punktgleiche SG Soonwald musste bei der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II Federn lassen und verlor überraschend deutlich mit 0:3. Verfolger VfL Rüdesheim ist nach seinem Heimsieg im Derby gegen den TuS Roxheim mit nun 42 Punkten bis auf zwei Zähler an die Soonwälder herangerückt. Weiter aufwärts geht es für Karadeniz Bad Kreuznach, das beim 4:1 gegen den TuS Hackenheim II wichtige Punkte sammelte. In einem Kellerduell trennten sich der TSV Langenlonsheim/Laubenheim und der TuS Pfaffen-Schwabenheim II 2:2, was beiden Teams nicht so richtig weiterhilft.

VfL Rüdesheim – TuS Roxheim 5:0 (1:0). Im Derby war die Rosengarten-Elf gegen die Nachbarn aus Roxheim klar überlegen. Die Tore zum ungefährdeten Sieg erzielten Baris Yakut (20.), Andreas Rodionov (46.) sowie der überragende Cihan Yakut, dem ein lupenreiner Hattrick (49., 61., 65.) gelang. VfL-Spielertrainer Baris Yakut freute sich über das souveräne Auftreten seiner Mannschaft. „Wir waren alle bereit zu marschieren, und im Gegensatz zur Vorwoche hat jeder Spieler den Kampf angenommen. Wir haben verdient gewonnen“, betonte er.

SG Alsenztal – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II 4:0 (1:0). Überlegen gestalteten die Alsenztaler ihr Heimspiel auf dem Rasenplatz in Hochstätten. Marcel Koch (36.), Dennis Weber (57., 84.) sowie Philip Schneider (89.) schossen den klaren Sieg heraus. „Der Platz war schwer bespielbar, daher haben wir es oft mit langen Bällen versucht“, sagte Alsenztal-Trainer Lars Weingärtner, der die gute Leistung seiner Spieler lobte, die während der gesamten Partie nur zwei Chancen des Gegners zuließen. Etwas Glück hatten die Hausherren, dass ihr erstes, aus leicht abseitsverdächtiger Position erzielte Tor vom Unparteiischen gegeben wurde. „Vergangene Woche hatten wir gegen den TuS Winzenheim mit einem fragwürdigen Elfmeter Pech, jetzt hatten wir mal Glück. Geschenke muss man im Fußball auch mal annehmen“, kommentierte Weingärtner.

SV Medard – TuS Winzenheim 0:6 (0:3). Ein Torfestival veranstaltete der Tabellenführer bei seinem Auswärtsspiel. Ekrem Emirosmanoglu (35.), Vladimir Borovskij (40., 90.), Michael Yi (44.), Merdan Köse (69.) und Klaudio Rexhepi (75.) erzielten die Tore für den Spitzenreiter. „Die erste Hälfte haben wir das noch taktisch super gespielt. Danach konnten wir aber mangels Kondition aufgrund von Trainingsrückstand nicht mehr mithalten“, bilanzierte der Medarder Coach Artur Marger.

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – SG Soonwald 3:0 (2:0). Seine bislang beste Saisonleistung lieferte das Team vom Glan gegen den Tabellenzweiten, die SG Soonwald, ab. Bereits zur Pause lagen die Meisenheimer durch den Doppelpack von Hannes König (16., 37.) vorn. Nico Praß, der einen Tag zuvor bereits in der Landesliga als Joker überzeugt hatte, legte im zweiten Durchgang nach und machte in der 57. Minute den Sieg perfekt. „Wir konnten erstmals mit unserem gesamten Kader auflaufen. Von der ersten bis zur letzten Minute haben wir alles reingelegt und absolut nichts zugelassen. Daher geht der Sieg voll in Ordnung“, betonte ein zufriedener SGM-Coach Fabian Müller.

Karadeniz Bad Kreuznach – TuS Hackenheim II 4:1 (1:1). „Die ersten 35 Minuten haben wir uns schwergetan, und der TuS Hackenheim hat gut dagegengehalten. In der zweiten Hälfte sind wir ganz anders aufgetreten und haben unseren Fußball gespielt“, resümierte ein rundum zufriedener Karadeniz-Trainer Metin Özen, der sein Team weiter im Aufwind sieht. Die Tore für Karadeniz erzielten Mihai Tanase (45., 84.), Steffen Sames (51.) und Benhur Bayir (89.). Den Ehrentreffer für die Hackenheimer markierte Jonas Dudek (25.).

TSV Hargesheim – SG Gräfenbachtal 2:2 (2:1). Echte Derby-Stimmung herrschte bei der von beiden Teams engagiert, aber fair geführten Begegnung. „Wir waren spielerisch überlegen, aber die SG Gräfenbachtal hat kämpferisch stark dagegengehalten“, sagte TSV-Coach Sebastian Muth, der das Remis als „gerecht“ bewertete. Immer wieder stellte der starke Wind gerade bei langen Bällen die Abwehrreihen beider Mannschaften auf die Probe. TSV-Stürmer Christoph Diederichs mit einem Doppelpack (21., 43.) und Luca Ender mit seinem Treffer für die Gräfenbachtaler (35.) sorgten für den Pausenstand. Im zweiten Durchgang sicherte Fabian Paschmanns mit seinem Tor (56.) das Unentschieden für die Gäste, bei denen nach dem Halbzeitpfiff ein Ersatzspieler wegen Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte kassierte.

TSV Langenlonsheim/Laubenheim – TuS Pfaffen-Schwabenheim II 2:2 (0:1). Die Gäste konnten mit einer durch Spieler aus der Ersten verstärkten Mannschaft auflaufen und lagen zur Pause durch den Treffer von Ex-FCK-Profi Alper Akcam (25.) vorne. Nach dem Seitenwechsel zogen die Gastgeber durch den Treffer von Malte Quitsch (60.) gleich. Beytullah Kurtoglu legte für die Rheinhessen erneut vor (63.), bevor Björn Bodtländer für den TSV egalisierte (72.). „Das dritte Tor wäre für uns drin gewesen, hätte aber auch gegen uns fallen können. Am Ende war das ein gerechtes Unentschieden, was niemandem hilft“, bilanzierte TSV-Coach Ferdi Özcan.

FC Bad Sobernheim – SG Eintracht Bad Kreuznach II 3:0 (3:0). Schon vor der Pause machten die Gastgeber den Sack zu. Yannick Giloy (22., 32.) und El Houssaine Aoudal (42.) brachten den zu keinem Zeitpunkt gefährdeten Sieg nach Hause. „Das war eines unserer besseren Spiele“, resümierte FC-Trainer Axel Neumann. „Wir kamen gut in die Zweikämpfe und waren vor allem in der ersten Hälfte fußballerisch überzeugend“, bilanzierte Neumann.