Ein Spieler schießt zehn Tore, der Spitzenreiter und sein bisher ärgster Verfolger lassen Punkte liegen, und ein Waldböckelheimer fliegt früh vom Platz – die A-Klasse Bad Kreuznach hatte einmal mehr einiges zu bieten.
Die SG Soonwald tut sich im Jahr 2026 auswärts schwer. Der Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach war schon bei Karadeniz Bad Kreuznach nicht über ein 1:1 hinausgekommen und spielte nun erneut unentschieden. Der heimstarke SV Medard trotzte dem ungeschlagenen Spitzenreiter ein Remis ab.