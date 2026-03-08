Karadeniz feiert Kantersieg Benhur Bayir nicht zu halten: Zehn Tore beim 13:1 Jens Fink 08.03.2026, 20:22 Uhr

i Kopfball-Abwehr: Ein Spieler der SG Nordpfalz klärt das Leder vor Marek Peters, dem dreifachen Torschützen der Meisenheimer Zweiten. Klaus Castor

Ein Spieler schießt zehn Tore, der Spitzenreiter und sein bisher ärgster Verfolger lassen Punkte liegen, und ein Waldböckelheimer fliegt früh vom Platz – die A-Klasse Bad Kreuznach hatte einmal mehr einiges zu bieten.

Die SG Soonwald tut sich im Jahr 2026 auswärts schwer. Der Tabellenführer der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach war schon bei Karadeniz Bad Kreuznach nicht über ein 1:1 hinausgekommen und spielte nun erneut unentschieden. Der heimstarke SV Medard trotzte dem ungeschlagenen Spitzenreiter ein Remis ab.







