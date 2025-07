Spannende Themen gibt es am Donnerstag (19 Uhr) in der Turnhalle des VfL Algenrodt bei der Vereinsvertreterversammlung des Fußballkreises Birkenfeld zu besprechen.

In der Turnhalle des VfL Algenrodt findet am Donnerstag, ab 19 Uhr, die Vereinsvertreteversammlung des Fußballkreises Birkenfeld statt. Jürgen Falz, der Kreisvorsitzende und seine Mitstreiter des Kreisausschusses, haben viel vor, die Tagesordnung ist einigermaßen umfangreich und bietet auch einiges an Neuem.

Erstes großes Thema ist die Spielklasseneinteilung. Die Vereine der B- und C-Klasse erfahren, in welchen Staffeln sie untergekommen sind. Dabei wird sicherlich auch der neue „Flex-Spielbetrieb“ ein wichtiges Thema sein. Erstmals können Mannschaften, die diese Spielform gewählt haben, ja kurzfristig über Feld- und Mannschaftsgröße bestimmen.

Flex-Spielbetrieb und Neues von den Schiedsrichtern

Eigentlich hat der SWFV diesen „Flex-Spielbetrieb“ nur mit einer Spieleranzahl von mindestens neun und einem bis zu 33 Meter verkürzten Feld auf Großtore vorgesehen, doch Falz hat sich beim Verband für eine Art Testlauf sogar mit Siebener-Teams auf Kleinfeldtore stark gemacht. „Ich möchte das aber nicht über die Köpfe der Vereine hinweg bestimmen. Ich werde meine Idee mit ihren Auswirkungen vorstellen und dann die Klubs darüber entscheiden lassen“, erklärt Falz. Ein Knackpunkt dürfte dabei sein, dass ein Flex-Spielbetrieb mit sieben Spielern nicht von der Spielordnung gedeckt ist und die Partien deshalb ohne Wertung ausgetragen werden müssten.

Auch die Rubrik „Neues aus dem Schiedsrichterwesen“ mit Lehrwart Patrick Nikodemus dürfte interessant werden. „Es gibt einige Regelanpassungen in der neuen Spielzeit“, erklärt Falz. Darunter ist auch eine Reform der persönlichen Strafen, die die Schiedsrichter aussprechen können.

Kreispokal wird ausgelost

Nachdem dann die Auf- und Abstiegsregelungen erläutert worden sind, werden am Schluss der Sitzung in Algenrodt die ersten beiden Runden im Kreispokal ausgelost. Klar ist, dass die vier Halbfinalisten der vergangenen Saison in Runde eins noch nicht in den Wettbewerb eingreifen werden.