Die drei Aufsteiger in die A-Klasse Bad Kreuznach eint, dass sie überragende Spielzeiten in der B-Klasse ablieferten. Das gilt auch für die SG Nordpfalz, die 2025 in Ligaspielen noch ungeschlagen ist.

„Als Aufsteiger ist es erst einmal unser Ziel, die Klasse zu halten“, sagt Michael Neumayer, Abteilungsleiter Fußball bei der SG Nordpfalz, die sich ab sofort in der A-Klasse Bad Kreuznach bewähren muss. „Sollten die ersten Spiele erfolgreich verlaufen, können wir uns neue Ziele setzen und die Mannschaft kann sich im gesunden Mittelfeld etablieren“, sagt Neumayer. Die nach dem Aufstieg erfolgten Abgänge wichtiger Stammspieler bezeichnet er allerdings als „schmerzhaft“. So muss die Mannschaft künftig auf Julian Aff verzichten, der jetzt wieder bei der SG Alsenztal spielt. „Julian hat als offensiver, zentraler Mittelfeldmann wichtige Tore geschossen“, betont Neumayer.

Zudem wechselte Supertalent Leon Baderschneider in die Landesliga-Mannschaft des TuS Hackenheim, und Philipp Seiss hat seine Karriere beendet. „Damit braucht unser Team gleich zwei neue Spieler auf der Sechser-Position“, verdeutlicht der Abteilungsleiter, der selbst seine Fußballschuhe ebenfalls an den Nagel gehängt hat. Trotzdem blickt Neumayer optimistisch nach vorne, denn Trainer Mario Jost hat einen jungen und hoch motivierten Kader zur Verfügung. Dabei kommen auch zwei Spieler zum Einsatz, die aus der eigenen A-Jugend den Sprung ins Team geschafft und erste Erfahrungen gesammelt haben. In dem jungen Kader sind aber auch erfahrene Akteure aktiv, die den jungen Spielern einiges mitgeben können. „Abgesehen von den vier nun fehlenden Stammspielern sind ja die übrigen Spieler aus dem Aufstiegskader alle noch dabei“, betont Neumayer. Während der Vorbereitung auf die Saison waren im Training stets 20 Spieler am Ball, von denen die meisten aus Feilbingert stammen und die übrigen aus Hallgarten. „Bei uns kennen sich alle, und die Stimmung ist und war bei uns immer gut“, bekräftigt Neumayer.

SG Nordpfalz – SG Eintracht Bad Kreuznach II. Bei der Premiere in der neuen Liga gilt es, „erst einmal hinten stabil zu stehen und dann zu sehen, wie sich das Spiel entwickelt“, erläutert Neumayer. Er hofft, dass seine Mannschaft auf eigenem Platz die Punkte behalten kann, was die Moral der jungen Garde stärken würde. (So tippt Michael Neumayer: 2:1)

SG Hüffelsheim II – VfL Simmertal. „Die Spieler des Aufsteigers aus Hüffelsheim können von ihrer Ersten viel lernen“, meint Neumayer. Er schätzt die SGH deshalb stark ein. „Da wird es der VfL schwer haben“, sagt Neumayer. Der neue Simmertaler Spielertrainer Enes Softic bestreitet sein erstes A-Klassen-Spiel für den VfL dort, wo seine Trainerkarriere einst begonnen hatte. (2:1)

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – TuS Pfaffen-Schwabenheim II. In der Vorsaison zeigten sich die Meisenheimer spielstark und überzeugten insbesondere vor eigenem Anhang. Dort sind sie auch zum Auftakt favorisiert. (3:1)

FC Bavaria Ebernburg – TuS Hackenheim II. „Bavaria Ebernburg hat die B-Klasse dominiert. Der Weggang von Trainer Bastian Kessel dürfte der Mannschaft aber wehtun“, schätzt Neumayer und sieht trotz des Heimvorteils die Hackenheimer vorne. (0:3)

SG Soonwald – SG Gräfenbachtal. Die SG Soonwald spielte in der vergangenen Saison lange um den Aufstieg mit und ist nun wieder zu beachten. Zudem spricht der Heimvorteil für die Soonwälder, die im Verbandspokal bereits auf sich aufmerksam machen konnten. (3:0)

TSV Hargesheim – Karadeniz Bad Kreuznach. Erfahrungsgemäß hat Karadeniz in der noch laufenden Ferienzeit Probleme, alle Mann an Bord zu haben. „Dies könnte sich nachteilig auswirken“, mutmaßt der Nordpfälzer Abteilungsleiter. Zudem müssen beide Teams Kreispokal-Enttäuschungen verdauen. (2:0)

SG Alsenztal – TuS Waldböckelheim. Das unter anderem mit Julian Aff verstärkte Alsenztaler Team sieht Neumayer gegen Bezirksliga-Absteiger TuS Waldböckelheim leicht favorisiert. (2:0)

FC Bad Sobernheim – SV Medard. „Der neue Trainer des SV Medard, Alex Raab, kann das Team motivieren und Kräfte freisetzen“, sagt Neumayer und erwartet einen knappen Auswärtssieg. Raab war in der Vorsaison noch für die B-Junioren der Gastgeber verantwortlich. (1:2)