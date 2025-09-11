Nach sechs Spieltagen ist die SG Alsenztal in der A-Klasse Bad Kreuznach noch ungeschlagen. Doch vom Aufstieg will Trainer Lars Weingärtner nichts wissen, er stellt die Entwicklung des Teams in den Mittelpunkt.

Mit 14 Zählern liegt die SG Alsenztal punktgleich mit dem Zweiten, dem VfL Simmertal, auf Platz drei der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach und damit genau im vorgegebenen Rahmen. „Unser Ziel ist es, uns gegenüber der Vorsaison von einem vorderen Mittelfeldplatz noch um einige Plätze nach oben zu verbessern“, erläutert SGA-Trainer Lars Weingärtner und fügt an: „Wir wollen die Mannschaft weiterentwickeln. Der Aufstieg ist zurzeit kein Thema.“

Wie auch andere Trainer sieht er die SG Soonwald als den Top-Favoriten auf die Meisterschaft. „Das, was Bayern München für die Bundesliga ist, ist die SG Soonwald für die A-Klasse“, beschreibt der Alsenztal-Coach den Status des Tabellenführers. Obwohl Weingärtners Team mit vier Siegen und zwei Remis noch ungeschlagen ist, gilt für den Trainer: „Sich erst einmal zu finden. Wir haben durchaus eine gute Mannschaft auf dem Platz, aber man muss realistisch bleiben.“

So könnten verletzungsbedingte Ausfälle wichtiger Akteure ganz schnell einen guten Lauf in der Liga beeinträchtigen. Weingärtner hofft, dass die verletzten Spieler Lars Klein, den er als „einen wichtigen Mann auf der Sechs“ bezeichnet, sowie die Stürmer Serdar Yildiz und Kemal Cöteloglu bald wieder fit sind. Positiv ist, dass junge Spieler, davon einige aus der neu formierten A-Jugend, gute Anlagen hätten und sich nach und nach in den Kader einbringen können. Erfreulich gestalten sich zudem das Umfeld des Vereins und die Unterstützung durch Sponsoren: „Wir haben jetzt eigens ein neues Trainings-Outfit erhalten“, berichtet Weingärtner. Den Zusammenhalt der aus Hochstätten und Alsenz stammenden Fußballer empfindet er als hervorragend, was sich an der Stimmung und nicht zuletzt in der sehr guten Trainingsbeteiligung zeigt.

SG Alsenztal – TuS Pfaffen-Schwabenheim II. Den Heimspiel-Gegner nimmt Weingärtner nicht auf die leichte Schulter. „Der TuS ist schwer zu bespielen. Es wird interessant sein, ob das Team Spieler aus der ersten Mannschaft einsetzen kann. Ganz sicher werden die Pfaffen-Schwabenheimer wieder sehr kompakt stehen. Daher brauchen wir eine gute Absicherung und werden dann unser Spiel durchziehen“, sagt der SGA-Coach. (So tippt Lars Weingärtner: 2:0)

TuS Hackenheim II – SG Eintracht Bad Kreuznach II. „Vor zwei Wochen haben wir gegen die Eintracht gespielt. Das Team war fußballerisch sehr gut“, sagt Weingärtner. Aber auch der TuS ist ein unbequemer Gegner. Der Coach erwartet ein ausgeglichenes Kerwe-Spiel. (2:2)

SV Medard – Bavaria Ebernburg. Die Medarder werden sich wieder als heimstark erweisen. Der Alsenztal-Coach sieht die Gastgeber klar vorne. (3:0)

SG Hüffelsheim II – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II. In der Begegnung zweier spielstarker Teams mit jungen, motivierten Spielern erwartet Weingärtner ein Duell auf Augenhöhe. (2:2)

SG Soonwald – TSV Hargesheim. Die Rollen sind klar verteilt. Auf eigenem Platz dürfte der bislang souverän auftretende Tabellenführer (sechs Siege aus sechs Spielen) gegen den Zwölften nichts anbrennen lassen. (4:0)

VfL Simmertal – SG Gräfenbachtal. Nur einen Sieg konnte die SG Gräfenbachtal in dieser Saison einfahren und ist gegen den Tabellenzweiten, der immer besser in Fahrt kommt, klarer Außenseiter. (3:0)

TuS Waldböckelheim – Karadeniz Bad Kreuznach. Auf ihrem Rasenplatz sind die Hausherren gegen Karadeniz leicht im Vorteil. Beide Teams sind spielerisch stark. „Das wird eine enge Kiste“, sagt Weingärtner. (3:2)

FC Bad Sobernheim – SG Nordpfalz. „Die Bad Sobernheimer habe ich weiter vorne erwartet, aber die starten immer etwas holprig“, weiß der Alsenztaler Coach. Er sieht die Hausherren gegen den Aufsteiger jedoch klar vorne. (4:1)