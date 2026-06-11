Mit seinem Ausstieg hat Trainer Enrico Willrich bei der SG Unnertal für eine unliebsame Überraschung gesorgt. Der späte Zeitpunkt des Rücktritts und unzureichende Kommunikation stoßen dem Verein bitter auf.
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Bei der SG Unnertal ist man – gelinde gesagt – erstaunt über den Ausstieg von Spielertrainer Enrico Willrich. Der Coach hatte öffentlich überraschend bestätigt, dass er sein Traineramt beim Fußball-A-Klässler niedergelegt habe und den Schritt mit der Veränderung persönlicher Prioritäten und fehlender Wertschätzung begründet.