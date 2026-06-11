Klub ohne Kontakt zum Coach Befremden bei der SG Unnertal über Willrichs Rücktritt Sascha Nicolay 11.06.2026, 11:52 Uhr

i Da stimmte die Kommunikation zwischen Enrico Willrich (links) und der SG Unnertal noch. Vor einem Jahr führte der Spielertrainer den Verein zur Meisterschaft - jetzt überraschte er ihn mit seinem Rücktritt. Stefan Ding

Mit seinem Ausstieg hat Trainer Enrico Willrich bei der SG Unnertal für eine unliebsame Überraschung gesorgt. Der späte Zeitpunkt des Rücktritts und unzureichende Kommunikation stoßen dem Verein bitter auf.

Bei der SG Unnertal ist man – gelinde gesagt – erstaunt über den Ausstieg von Spielertrainer Enrico Willrich. Der Coach hatte öffentlich überraschend bestätigt, dass er sein Traineramt beim Fußball-A-Klässler niedergelegt habe und den Schritt mit der Veränderung persönlicher Prioritäten und fehlender Wertschätzung begründet.







Artikel teilen

Artikel teilen