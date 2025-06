Einen Trainerwechsel wird es bei Karadeniz Bad Kreuznach in der Sommerpause geben. Bahri Bayir übernimmt zur neuen Saison als Spielertrainer.

Rund um das letzte Spiel in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach hat Karadeniz Bad Kreuznach Trainer Metin Özen feierlich verabschiedet. „Metin hat das super gemacht. Er hat einen ganz tollen Charakter, konnte mit allen Spielern sehr gut“, erläutert Abdulkerim Senel, der Abteilungsleiter von Karadeniz, und ergänzt: „Wir hätten sehr gerne mit Metin weitergemacht, aber es war sein eigener Wunsch aufzuhören.“ Aus privaten Gründen entschied sich Özen dazu, kürzerzutreten. Er hatte Karadeniz im Winter 2023/24 übernommen und zweimal zum Klassenverbleib in der A-Klasse geführt.

Auch in dieser Runde war dazu ein enormer Kraftakt nach der Winterpause notwendig. Seit dem Wiederbeginn im März hat das Team nur gegen Meister TuS Winzenheim verloren. In der Rückrunden-Tabelle belegt Karadeniz nach 14 Partien, von denen nur zwei verloren wurden, einen starken vierten Platz. „Unser Problem sind immer die Sommerferien. Da stehen viele Jungs einfach nicht zur Verfügung“, sagt Senel. Das Ferien-Problem verursachte meist einen Fehlstart, die fehlende Vorbereitung machte sich aber auch oft bis zum Winter bemerkbar. In diesem Jahr liegen die Sommerferien früher als zuletzt. „Wir testen mal, ob es nun besser wird“, sagt Senel mit einem Schmunzeln.

Torjäger Benhur Bayir bleibt

Als Trainer wird dann Bahri Bayir fungieren. Er war vor einigen Jahren schon einmal als Trainer eingeplant, musste dann aber aus gesundheitlichen Gründen passen. „Nun starten wir einen erneuten Versuch. Ich bin überzeugt, dass das passt“, sagt Senel, der hofft, das zuletzt starke Team weiter verstärken zu können. „Zwei, drei Spieler sind im Gespräch. Mit ihnen könnten wir dann mal die gesamte Saison im oberen Drittel verbringen“, sagt der Abteilungsleiter – zumal nahezu alle Spieler bleiben, darunter auch Torjäger Benhur Bayir. Der Bruder des zukünftigen Trainers markierte in 22 Partien starke 29 Treffer. Lediglich Kemal Cöteloglu, der immerhin zehn Treffer erzielt hat, hat sich bei Karadeniz abgemeldet.