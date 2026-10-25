Der FC Bärenbach hatte gegen den FC Brücken alles im Griff und führte 3:0. Doch dann handelte er sich eine Zeitstrafe ein, und die Partie kippte komplett. Derweil hielt sich das Spitzen-Quartett der A-Klasse Birkenfeld schadlos.
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Das Top-Quartett der Fußball-A-Klasse fuhr Dreier ein und profitierte vom Sieg des Dritten, TuS Hoppstädten, beim Fünftplatzierten SV Medard, der jetzt – punktgleich mit der Spvgg Fischbach – fünf Punkte Rückstand auf Rang vier hat. Spitzenreiter Spvgg Wildenburg bekleckerte sich beim 5:2 gegen den TuS Niederbrombach zwar nicht mit Ruhm, und Verfolger SG Niederhambach/Schwollen hatte Glück, dass ihr Gastgeber BSV eine Elfmeterchance zum späten ...