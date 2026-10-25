4:3-Sieg nach 0:3-Rückstand Bärenbacher Zeitstrafe bringt den FC Brücken zurück Sascha Nicolay 25.10.2026, 20:58 Uhr

i Der Fischbacher Torjäger Elias Fuhr (rechts) enteilt Marcel Bodtländer von der SG Rhaunen/Bundenbach. Zweimal knipste der Eulen-Stürmer diesmal und bejubelte einen 4:0-Sieg seiner Mannschaft. Joachim Hähn

Der FC Bärenbach hatte gegen den FC Brücken alles im Griff und führte 3:0. Doch dann handelte er sich eine Zeitstrafe ein, und die Partie kippte komplett. Derweil hielt sich das Spitzen-Quartett der A-Klasse Birkenfeld schadlos.

Das Top-Quartett der Fußball-A-Klasse fuhr Dreier ein und profitierte vom Sieg des Dritten, TuS Hoppstädten, beim Fünftplatzierten SV Medard, der jetzt – punktgleich mit der Spvgg Fischbach – fünf Punkte Rückstand auf Rang vier hat. Spitzenreiter Spvgg Wildenburg bekleckerte sich beim 5:2 gegen den TuS Niederbrombach zwar nicht mit Ruhm, und Verfolger SG Niederhambach/Schwollen hatte Glück, dass ihr Gastgeber BSV eine Elfmeterchance zum späten ...







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