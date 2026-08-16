Spannende A-Klasse Birkenfeld Ausrufezeichen der SG Niederhambach bei TuS Hoppstädten Stefan Götz 16.08.2026, 21:30 Uhr

i Ein starker Schiedsrichter Veton Cori leitete das Klasse-Spiel zwischen den starken Mannschaften des TuS Hoppstädten (in gelb) und der SG Niederhambach/Schwollen. Stefan Ding

Eine starke Partie mit starkem Schiedsrichter lieferten sich der TuS Hoppstädten und die SG Niederhambach/Schwollen. Einmal haderte der TuS aber doch mit dem Referee. Derweil zieht der SV Medard weiter oben seine Kreise.

Nach dem dritten Spieltag der A-Klasse Birkenfeld stehen nur noch zwei Teams mit makelloser Weste da: der SV Medard, der das Klassement nach drei Auftaktsiegen mit neun Punkten anführt und dabei bereits 17 Tore erzielt hat, sowie Aufsteiger SG Niederhambach/Schwollen, der freilich erst zweimal antreten musste.







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