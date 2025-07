An der Nahe ist der SC Idar-Oberstein der am höchsten kickende Verein. Die Schmuckstädter starten wieder in der Oberliga. Von der Verbandsliga bis zur C-Klasse ist der Fußballkreis Bad Kreuznach auch in der kommenden Saison vertreten. Die SG Eintracht Bad Kreuznach und Aufsteiger SG Hüffelsheim bilden eine Doppelspitze in der obersten Spielklasse des SWFV. Darunter in der Landesliga ist der Kreis mit vier Vereinen wieder ordentlich vertreten. Austeiger SV Winterbach „ersetzt“ die abgestiegene SG Kirn/Kirn-Sulzbach.

Anders als in der Verbandsliga, die am Mittwoch ihre Staffelbesprechung in Steinwenden hält, ist der Spielplan der Landesliga schon vor der Vereinsvertreterversammlung am Dienstag in Hermersberg öffentlich. Absteiger VfR Baumholder eröffnet die Runde sozusagen am Samstag, 2. August, mit einem Heimspiel gegen den SV Rodenbach. Der Kracher des 1. Spieltags aus Kreis-Bad-Kreuznach-Sicht findet aber am Tag darauf statt. Der SV Winterbach empfängt den FC Schmittweiler/Callbach. Mit Auswärtsspielen in der Südwestpfalz beginnen der TuS Hackenheim und die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. Hackenheim gastiert beim SV Hinterweidenthal, und Meisenheim muss bei Verbandsliga-Absteiger SC Hauenstein ran.

So sieht die Klasseneinteilung aus Sicht der Nahe-Region bzw. des Kreises Bad Kreuznach aus

Oberliga: SC Idar-Oberstein.

Verbandsliga: SG Eintracht Bad Kreuznach, SG Hüffelsheim, SV Alemannia Waldalgesheim.

Landesliga: FC Schmittweiler/Callbach, SV Winterbach, SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, TuS Hackenheim, VfR Baumholder.

Bezirksliga: SG Guldenbachtal, SG Weinsheim, SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, SG Füfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, TSG Planig, TuS Winzenheim, TuS Mörschied, SC Idar-Oberstein II, SV Obehausen, SC Birkenfeld, FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein, SG Kirn/Kirn-Sulzbach, TSV Bockenau, TuS Pfaffen-Schwabenheim, VfL Rüdesheim – Spvgg Nahbollenbach.

A-Klasse Birkenfeld: ASV Langweiler/Merzweiler, FC Bärenbach, SG Rhaunen/Bundenbach, SV Weiersbach, SG Unnertal, Bollenbacher SV, FC Brücken, SV Buhlenberg, TuS Hoppstädten, SV Mittelreidenbach, Spvgg Wildenburg, SV Niederwörresbach, Spvgg Fischbach, SV Heimbach, VfR Baumholder II, TuS Mörschied II.

A-Klasse Bad Kreuznach: FC Bad Sobernheim, TuS Pfaffen-Schwabenheim II, FC Bavaria Ebernburg, Karadeniz Bad Kreuznach, SG Hüffelsheim II, SG Soonwald, SG Gräfenbachtal, SG Nordpfalz, VfL Simmertal, TSV Hargesheim, TuS Hackenheim II, SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II, TuS Waldböckelheim, SV Medard, SG Alsenztal.

B-Klasse Birkenfeld: SG Perlbachtal, TV Grumbach, FC Hennweiler, Spvgg Teufelsfels. (restliche Einteilung noch nicht fix).

B-Klasse Bad Kreuznach 1: TSG Planig II, TSV Bockenau II, SV Winterbach II, SG Weinsheim II, SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, SG Kirn/Kirn-Sulzbach II, SV Oberhausen II, VfL Simmertal II, SG Hochstetten/Nußbaum, SG Füreld/Neu-Bamberg/Wöllstein II, SG Guldenbachtal II, SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg II, TuS Waldböckelheim II, TuS Roxheim, VfL Rüdesheim II.

B-Klasse Bad Kreuznach 2: FC Bad Sobernheim II, TSV Langenlonsheim/Laubenheim, Kreuznacher Kickers, TuS Gangloff, FSV Bretzenheim, FSV Rehborn,SG Gutenberg/Waldlaubersheim, FSV Reiffelbach, SG Nordpfalz II, FC Schmittweiler/Callbach II, TSV Hargesheim II, SG Rheinhessen, SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III, SG Disibodenberg, VfL Sponheim.

C-Klasse Bad Kreuznach 1: TSG Planig III, Karadeniz Bad Kreuznach II, SG Soonwald II, SG Gräfenbachtal II, SG Gutenberg/Waldlaubersheim II, SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg II, SG Rheinhessen II, Kreuznacher Kickers II.

C-Klasse Bad Kreuznach 2: FC Bavaria Ebernburg II, FSV Rehborn II, SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg, SG Weinsheim III, SG Merxheim/Monzingen /Meddersheim III, FC Martinstein, SG Hochstetten/Nußbaum II, SV Medard II, SG Alsenztal II.