Aus BIR-Sicht: So ist die Lage in den Fußball-Klassen

Da in vielen überregionalen Klassen die Entscheidungen im Vorfeld bereits gefallen waren, konnten die Fußballer in den unteren Klassen sehr gut planen. Für den Nahe-Fußball gab es zudem einen Cut zwischen Landesliga und Bezirksliga. Doch der Reihe nach: So ist die Lage im regionalen Fußball nach dem letzten Spieltag:

Aus der Regionalliga steigt kein Südwestklub in die Oberliga ab. In die Regionalliga kommen der TSV Schott Mainz (Südwest), Bayern Alzenau (Hessen) und SG Sonnenhof Großaspach (Baden-Württemberg) hoch sowie der Sieger der Aufstiegsrunde der Oberliga-Zweiten. Das erste Spiel bestreiten der 1. FC Kaiserslautern II und die TSG Balingen am Dienstag um 19 Uhr. Hessischer Vertreter ist Türk Gücü Friedberg. Durch die fehlenden Absteiger aus der Regionalliga müssen aus der Oberliga nur drei Teams runter: SV Morlautern, Viktoria Herxheim und TuS Mechtersheim. Neu in der Oberliga sind der FV Dudenhofen (Südwest), der FC Cosmos Koblenz (Rheinland), der FC Hertha Wiesbach (Saarland) und der Sieger der Aufstiegsrunde. Das erste Spiel gewann der FSV Jägersburg gegen die SG Mülheim-Kärlich mit 2:0, am Samstag, 17 Uhr, geht es weiter mit der Partie SG Mülheim-Kärlich gegen TSV Gau-Odernheim.

Sämtliche drei Oberliga-Absteiger kommen aus dem Südwesten, sodass es in der Verbandsliga einen Erdrutsch gibt. Erschwerend kommt hinzu, dass die 17er-Liga wieder auf 16 Teams verkleinert wird, sodass es einen Absteiger mehr gibt. In Summe trifft es fünf Teams definitiv: TuS Rüssingen, SC Hauenstein, VfR Baumholder (alle Landesliga West), FSV Offenbach und TSG Pfeddersheim (beide Landesliga Ost). Der FK Pirmasens II steigt zudem ab, wenn der TSV Gau-Odernheim in der Aufstiegsrunde scheitert. Neu in der Verbandsliga sind die Meister SG Hüffelsheim und Bienwald Kandel sowie der Sieger der Aufstiegsrunde zwischen dem TuS Hohenecken und dem SV Büchelberg. Das erste Spiel steigt am Freitag um 19 Uhr in Hohenecken, das Rückspiel am Dienstag, 10. Juni, 19 Uhr, in der Vorderpfalz. Ein mögliches drittes Spiel ist auf Samstag, 14. Juni, 16 Uhr, terminiert.

Der Landesliga West droht die Aufstockung – auf 18 Teams, wenn der TuS Hohenecken scheitert und der FK Pirmasens II absteigt, oder auf 17 Teams, wenn nur ein Fall eintritt. Steigt der TuS auf und bleibt die FKP-Zweite in der Verbandsliga, bleibt es bei 16 Teams. Runter muss die Maximalanzahl von vier Teams: Die SG Kirn/Kirn-Sulzbach in die Bezirksliga Nahe, die restlichen drei Teams (FV Ramstein, SV Nanzdietschweiler und SG Eppenbrunn) in die Bezirksliga Westpfalz. Neu in der Landesliga sind die Meister SV Winterbach (Nahe) und TSG Trippstadt (Westpfalz) sowie der Sieger der Aufstiegsrunde zwischen der SG Weinsheim und dem TuS Bedesbach-Patersbach. Das erste Spiel steigt am Donnerstag um 19 Uhr in Weinsheim, das Rückspiel am Pfingstmontag um 15 Uhr in Bedesbach. Ein mögliches drittes Spiel steigt am Samstag, 14. Juni, 17 Uhr.

Da nur die Kirner aus der Landesliga in die Bezirksliga Nahe absteigen, ist dort die Absteigerzahl überschaubar. Der VfL Simmertal (A-Klasse Bad Kreuznach) und der VfR Baumholder II (A-Klasse Birkenfeld) müssen runter, zusätzlich der TuS Waldböckelheim (A-Klasse Bad Kreuznach), wenn die SG Weinsheim scheitert. Neu in der Bezirksliga ist der TuS Winzenheim als Meister der A-Klasse Bad Kreuznach. Der Meister der A-Klasse Birkenfeld muss in einem Entscheidungsspiel zwischen dem Bollenbacher SV und dem SV Oberhausen am Mittwoch, 19 Uhr, in Bärenbach erst noch ermittelt werden. Der Verlierer bestreitet dann die Aufstiegsrunde gegen den VfL Rüdesheim, Zweiter im Kreis Bad Kreuznach. Diese beginnt am Pfingstmontag um 16 Uhr in Rüdesheim. Das Rückspiel ist am Donnerstag, 12. Juni, 19 Uhr, angesetzt. Ein mögliches drittes Spiel wäre am Sonntag, 15. Juni, 16 Uhr, in Simmertal.

Abgestiegen aus der A-Klasse Birkenfeld sind der TuS Oberbrombach und die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt. Ein weiterer Absteiger kommt hinzu, wenn der Vizemeister in der Aufstiegsrunde am VfL Rüdesheim scheitert. Gerettet ist also nur die Mannschaft, die am Ende Viertletzter ist – und wer auf diesem viertletzten Platz landet, das wird am Freitag (18.30 Uhr) in Oberbrombach durch ein Entscheidungsspiel zwischen dem SV Heimbach und dem TuS Veitsrodt, die die Runde punktgleich abgeschlossen haben, ermittelt.

Neu in der A-Klasse Birkenfeld sind die Meister der B-Klasse Birkenfeld SG Rhaunen/Bundenbach (Staffel 1) und SG Unnertal (Staffel 2). Die Vizemeister, SG Perlbachtal und SV Weiersbach, spielen einen dritten Aufsteiger aus. Los geht es am Samstag, 7. Juni, in Kappeln bei der SG Perlbachtal. Das Rückspiel in Weiersbach findet am Donnerstag, 12. Juni, statt. Ein eventuell nötiges drittes Spiel würde am Sonntag, 15. Juni, in Niederwörresbach angepfiffen werden.

Sollte es drei Absteiger aus der A-Klasse geben, dann müssen vier Mannschaften aus der B-Klasse Birkenfeld in die C-Klasse Birkenfeld absteigen. Als Absteiger gewertet werden der TuS Hintertiefenbach, der seine Mannschaft ganz am Anfang des Spieljahres aus der B-Klasse zurückgezogen hatte, und der TuS Tiefenstein, der mit dem TuS Veitsrodt eine SG bilden wird. Beide sind die Absteiger aus Staffel 1. Hinzu kommt der FC Brücken II. Den möglichen vierten Absteiger ermitteln die punktgleichen Bollenbacher SV II und SC Birkenfeld II am Donnerstag in Hintertiefenbach.

Aufgestiegen in die B-Klasse Birkenfeld sind die drei Meister der C-Klasse BIR, TV Hettenrodt (Staffel 1), SV Gimbweiler (Staffel 2) und SV Buhlenberg (Staffel 3). Weil der TuS Veitsrodt II als Vizemeister der C-Klasse-Gruppe 3 auf die Aufstiegsrunde verzichtet, ermitteln die SG Rhaunen/Bundenbach II und der TuS Rötsweiler-Nockenthal den vierten Neu-B-Klässler. Los geht am Freitag, 6. Juni, in Bundenbach. Die Rückpartie findet am Mittwoch, 11. Juni, in Rötsweiler statt. Ein mögliches drittes Spiel würde am 15. Juni in Hintertiefenbach ausgetragen werden.