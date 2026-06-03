Nur ein Gewitter und Pyro-Unfug brachten die Aufstiegsfeier des TuS Niederbrombach in Gefahr. Die Spvgg Teufelsfels vermochte das nicht und hatte Glück, nicht zweistellig verloren zu haben.
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Wenn der Ball bei der zweiten Aufstiegspartie zur Fußball-A-Klasse rollte, musste der TuS Niederbrombach sich gegen die Spvgg Teufelsfels keine Sorgen machen. Nach dem 4:1-Erfolg im Hinspiel hätten die Niederbrombacher vor 374 Zuschauern zu Hause problemlos ein zweistelliges Ergebnis herausschießen können, beließen es aber bei einem 8:1 und machten den Sprung in die A-Klasse perfekt.