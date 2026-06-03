TuS Niederbrombach feiert Aufstieg perfekt und ’Malle’ gesichert Sascha Nicolay 03.06.2026, 09:41 Uhr

i Blauer Rauch als Untermalung. Der TuS Niederbrombach feiert den Aufstieg in die A-Klasse. Ein ordentlicher Schluck aus einem überdimensionalen Glas darf da natürlich nicht fehlen. Der Sprung nach oben gelaang völlig verdient. Stefan Ding

Nur ein Gewitter und Pyro-Unfug brachten die Aufstiegsfeier des TuS Niederbrombach in Gefahr. Die Spvgg Teufelsfels vermochte das nicht und hatte Glück, nicht zweistellig verloren zu haben.

Wenn der Ball bei der zweiten Aufstiegspartie zur Fußball-A-Klasse rollte, musste der TuS Niederbrombach sich gegen die Spvgg Teufelsfels keine Sorgen machen. Nach dem 4:1-Erfolg im Hinspiel hätten die Niederbrombacher vor 374 Zuschauern zu Hause problemlos ein zweistelliges Ergebnis herausschießen können, beließen es aber bei einem 8:1 und machten den Sprung in die A-Klasse perfekt.







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