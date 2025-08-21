Viele hatten den VfL Simmertal ganz oben auf dem Zettel, wenn es um die Titelaspiranten in der A-Klasse Bad Kreuznach geht. Das Team ist auch noch ungeschlagen. Doch Trainer Enes Softic bremst die Erwartungen.

Mit einem Sieg und zwei Unentschieden sowie dem überraschenden Pokal-Aus bei der klassentieferen SG Disibodenberg ist der VfL Simmertal durchwachsen in die Saison gestartet. Derzeit liegt der Bezirksliga-Absteiger mit fünf Punkten auf dem siebten Tabellenplatz der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Nach den Abstiegen aus der Landesliga und der Bezirksliga muss der neue Spielertrainer Enes Softic die Mannschaft zunächst einmal in ruhiges Fahrwasser führen.

„Wir müssen in dieser Saison nicht aufsteigen. Das ist auch nicht unser Ziel“, betont Softic. Als Anwärter auf den Meistertitel sieht er die SG Hüffelsheim II und die SG Soonwald. „Für uns ist es erst einmal wichtig, Ruhe in den Verein zu bekommen und die Mannschaft nachhaltig zu entwickeln. Dabei sind wir auf einem guten Weg“, betont Softic und fügt an: „Wir wollen einen ansehnlichen Fußball spielen und vor allem die jungen Spieler fördern und in die Mannschaft einbinden.“

Bei einem Kader mit vielen erfahrenen Akteuren ist es ihm wichtig, in die Zukunft zu schauen und talentierten Spielern wie Max Pullig oder Jannik Thomas die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Die Stimmung in der Mannschaft ist sowohl auf als auch außerhalb des Platzes sehr gut. Das zeigt nicht zuletzt die sehr gute Trainingsbeteiligung. „Das freut mich als Trainer natürlich besonders. Auch die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen waren in Ordnung. Da haben wir viel rotiert und gewechselt“, sagt Softic, der derzeit alle Spieler an Bord hat. Lediglich Angreifer Marcel Müller ist leicht angeschlagen. „Am Freitag gegen den TuS Waldböckelheim wird er wieder dabei sein“, informiert Softic.

VfL Simmertal – TuS Waldböckelheim. Im Duell der Bezirksliga-Absteiger steht für die Simmertaler am Freitagabend eine wichtige Bewährungsprobe an, auch wenn der VfL nach dem Pokalspiel am Mittwoch in Odernheim nur zwei Tage Pause hat. „Das wird kein leichtes Spiel für uns. Ich habe die Waldböckelheimer gegen den TuS Hackenheim II gesehen. Das ist eine junge, dynamische Mannschaft. Wir müssen jetzt das umsetzen, was wir uns in der Vorbereitung angeeignet haben“, sagt Softic. Nach zahlreichen Gegentoren in den ersten drei Spielen setzt der Spielertrainer darauf, dass seine Abwehr diesmal stabil steht. „Natürlich wollen wir die drei Punkte mitnehmen“, betont Softic. (So tippt Enes Softic: 1:0)

TuS Pfaffen-Schwabenheim II – SG Soonwald. Nach bislang mehr als überzeugenden Auftritten sind die Soonwälder auch auswärts der klare Favorit. „Jetzt noch mit Zugang Lukas Gohres ist die SG Soonwald top aufgestellt“, betont Softic. (1:3)

Karadeniz Bad Kreuznach – SG Hüffelsheim II. „Das wird ein heißes Spiel“, sagt Softic, der Karadeniz zu Hause eine Überraschung gegen die starken Hüffelsheimer zutraut. (4:2)

SG Eintracht Bad Kreuznach II – FC Bavaria Ebernburg. Für Softic eine Begegnung auf Augenhöhe. „Die Ebernburger werden es nicht leicht haben diese Saison“, vermutet er. Bei der Eintracht gab es zuletzt erhebliche Personalprobleme, die der Verein in den Griff bekommen muss. (4:3)

SG Gräfenbachtal – SG Alsenztal. Die Gäste sind vor allem in der Offensive stark besetzt. Softic erwartet, dass sich das Team behaupten wird. (1:2)

TuS Hackenheim II – FC Bad Sobernheim. Mit der 2:3-Heimniederlage gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II riss eine lange Ungeschlagen-Serie des FC Bad Sobernheim. „Trotzdem ist die Mannschaft für mich der Geheimfavorit in dieser Saison“, betont Softic. (1:3)

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II – TSV Hargesheim. Auf eigenem Platz sind die Meisenheimer der klare Favorit. Die Hargesheimer müssen sich nach ihrer desaströsen 0:8-Heimniederlage gegen die Medarder erst einmal fangen. (4:0)

SV Medard – SG Nordpfalz. „Der neue Trainer Alex Raab tut der Medarder Mannschaft gut“, sagt Softic, der den SVM auf eigenem Platz gegen den Aufsteiger klar vorne sieht. (3:1)