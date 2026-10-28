Nachwuchs wird eingebaut Aufstieg ist für die Hüffelsheimer Reserve kein Muss Jens Fink 28.10.2026, 20:21 Uhr

i Enger Austausch: Nikolai Staub (rechts) und David Holste coachen gemeinsam die zweite Mannschaft der SG Hüffelsheim. Edgar Daudistel

Der TuS Waldböckelheim ist im Spitzenspielmodus. Nach der Niederlage bei Verfolger SG Hüffelsheim II geht es nun gegen den VfL Simmertal. SGH-Coach Nikolai Staub äußert sich derweil zur Lage seines Klubs.

Im zweiten Jahr nach ihrem Aufstieg hat sich die SG Hüffelsheim II in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach bestens etabliert. In dieser Saison überzeugt das Team mit beeindruckenden Leistungen und liegt lediglich einen Punkt hinter Tabellenführer TuS Waldböckelheim auf Platz zwei.







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