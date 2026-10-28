Der TuS Waldböckelheim ist im Spitzenspielmodus. Nach der Niederlage bei Verfolger SG Hüffelsheim II geht es nun gegen den VfL Simmertal. SGH-Coach Nikolai Staub äußert sich derweil zur Lage seines Klubs.
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Im zweiten Jahr nach ihrem Aufstieg hat sich die SG Hüffelsheim II in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach bestens etabliert. In dieser Saison überzeugt das Team mit beeindruckenden Leistungen und liegt lediglich einen Punkt hinter Tabellenführer TuS Waldböckelheim auf Platz zwei.