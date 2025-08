Lokalduelle sind das Salz in der Suppe einer Liga. In Berschweiler steigt gleich am ersten A-Klasse-Spieltag ein besonders spannendes. Aufsteiger SG Unnertal misst sich mit dem SV Heimbach.

Sechs Partien stehen am ersten A-Klasse-Sonntag der Saison 2025/2026 auf dem Programm. Darunter ist gleich ein heißes Derby. In Berschweiler empfängt Aufsteiger SG Unnertal den SV Heimbach. Auch der Bollenbacher SV, der in Kirchenbollenbach den SV Mittelreidenbach zu Gast hat und der SV Niederwörresbach, der die Spvgg Wildenburg begrüßt, beginnen ihre Runde mit zumindest „kleinen Derbys“.

Verlegt wurde die Begegnung des SV Buhlenberg mit dem SV Weiersbach. „Der SVW hat uns wegen des Schubkarrenrennens in Hoppstädten-Weiersbach um die Verlegung gebeten, und wir haben zugestimmt“, erklärt Giuseppe Coco, der Trainer des SVB. Neuer Termin ist Mittwoch, 13. August.

SG Unnertal - SV Heimbach (Sonntag, 15 Uhr). Über die Bedeutung des Westrich-Derbys weiß natürlich auch Unnertals Spielertrainer Enrico Willrich Bescheid. Er sagt: „Für die Leute hier im Ort und auch sehr viele unserer Spieler ist das ein sehr extremes Duell, das auf jeden Fall gewonnen werden soll. Ich bin sicher, dass es ein emotionales und heißes Spiel wird.“ Obwohl sie Aufsteiger ist, geht die SGU keinesfalls als Außenseiter in die Partie.

Auch Heimbachs Trainer Kevin Hohrein schätzt Unnertal als „sehr gut“ ein. Er erklärt: „Die Unnertaler können als Neuling eine gute Rolle spielen. Ich erwarte sie im oberen Tabellendrittel.“ Sein eigenes Team stuft Hohrein als „absolut konkurrenzfähig“ ein. Er betont: „Wir möchten natürlich mit einem Sieg starten und diesmal überhaupt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben.“ Die Chancen stehen gut, wie Hohrein erläutert: „Wir steigen jetzt nicht mit den Verletzungsproblemen wie im letzten Jahr ein und möchten möglichst immer auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen.“

„Wenn wir drei Toren reinbekommen, schießen wir vorne halt vier“

Enrico Willrich, Spielertrainer SG Unnertal

Für das Derby stehen Hohrein nahezu alle Spieler zur Verfügung. Der Trainer hat eine klare Idee, wie die SG Unnertal geschlagen werden soll. Er sagt: „Wir sind eine kompakte Mannschaft und nach vorne hin spielstark. Dennoch werden wir wahrscheinlich nicht ganz vorne pressen, sondern eher versuchen, im Mittelfeld Bälle zu erobern, um dann schnell umschalten zu können.“

Willrich hingegen setzt auf volle Offensive. Er erklärt: „Wir haben in der Vorbereitung gegen Bezirksligisten aus dem Saarland gespielt und auch dort immer viele Tore geschossen. Defensiv stehen wir oft noch nicht so sicher und kassieren zu viele Gegentore. Das muss aber am Sonntag egal sein. Wenn wir drei Toren reinbekommen, schießen wir vorne halt vier.“ Die SGU ist weitgehend komplett. Es ist also davon auszugehen, dass zwei starke Teams mit viel offensiver Energie aufeinandertreffen und die Zuschauer vielleicht einen torreichen und spannenden Lokalkampf geboten bekommen.

Die anderen Spiele kurz vorgestellt

TuS Mörschied II - FC Brücken (Sonntag, 13 Uhr). Der Drittplatzierte der vergangenen Saison geht in Mörschied als Favorit in die Partie - und das mit neuem Keeper. Adrian Hartenberger kam vom TuS Oberbrombach und steht vor seinem ersten Pflichtspiel für den FCB.

VfR Baumholder II - FC Bärenbach (Sonntag, 13 Uhr). Meistertrainer Jonas Gedratis steht beim VfR II wieder auf der Kommandobrücke. Der Auftaktgegner des Bezirksliga-Absteigers aus Baumholder mit seinem erfahrenen und starken Spielertrainer Johannes Mudrich ist aber nicht zu unterschätzen.

Bollenbacher SV - SV Mittelreidenbach (Sonntag, 15 Uhr in Kirchenbollenbach). Der Vizemeister startet mit einem nicht unkomplizierten Heimspiel gegen seinen ehemaligen Spielertrainer. Florian Herzog, Mittelreidenbachs Übungsleiter, coachte den BSV immerhin zehn Jahre lang.

Spvgg Fischbach - ASV Langweiler/Merzweiler (Sonntag, 15 Uhr). Vier Siege aus den letzten vier Spielen sammelte die Spvgg am Ende der vergangenen Runde. Da würde das Team von Trainer Martin Fey gerne anknüpfen.

SV Niederwörresbach - Spvgg Wildenburg (Sonntag, 15 Uhr). Matthias Haag steht im Lokalduell zum ersten Mal an der Linie des SVN. Für seinen Gegenüber Sascha Nicolay sind Spiele in „Werzbach“ immer etwas Besonderes. Insgesamt acht Jahre lief er für den Verein als Spieler und Spielertrainer auf.