Wer in der 44. Minute das 3:1 erzielt, hat die Halbzeitführung eigentlich sicher. Nicht so die Meisenheimer Zweite, die gegen den SV Oberhausen noch zwei Treffer kassierte und sich am Ende mit einem Remis zufriedengeben musste.
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Die SG Alsenztal ist der erste Tabellenführer der A-Klasse Bad Kreuznach. Die Fußballer um Spielertrainer Lars Weingärtner präsentierten sich in Bestform und dominierten mit neun Treffern eindrucksvoll gegen Aufsteiger FSV Bretzenheim. Die SG Hüffelsheim II fuhr ebenfalls einen Kantersieg ein.