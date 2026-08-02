SG Alsenztal lässt es krachen Aufsteiger FSV Bretzenheim startet mit 0:9-Ernüchterung Jens Fink 02.08.2026, 21:04 Uhr

i Der Hargesheimer Kapitän Lukas Wolf (rotes Trikot) behauptet in dieser Szene den Ball elegant. Sein Team unterlag aber beim FC Bad Sobernheim mit 0:4. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Wer in der 44. Minute das 3:1 erzielt, hat die Halbzeitführung eigentlich sicher. Nicht so die Meisenheimer Zweite, die gegen den SV Oberhausen noch zwei Treffer kassierte und sich am Ende mit einem Remis zufriedengeben musste.

Die SG Alsenztal ist der erste Tabellenführer der A-Klasse Bad Kreuznach. Die Fußballer um Spielertrainer Lars Weingärtner präsentierten sich in Bestform und dominierten mit neun Treffern eindrucksvoll gegen Aufsteiger FSV Bretzenheim. Die SG Hüffelsheim II fuhr ebenfalls einen Kantersieg ein.







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