Der stimmungsvolle A-Klassen-Auftakt in Waldböckelheim nahm ein jähes Ende. Die Partie gegen die SG Gräfenbachtal musste wegen einer schweren Verletzung abgebrochen werden.
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Der Saisonstart für die beiden A-Klassen-Fußball-Klubs TuS Waldböckelheim und SG Gräfenbachtal war schon nach 40 Minuten zu Ende. Ihr Auftaktspiel wurde abgebrochen.Ein Spieler der Gäste fiel nach einem Zweikampf sehr unglücklich auf den Rücken. Er klagte nicht nur über starke Schmerzen, sondern auch über Atemprobleme.