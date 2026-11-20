Kellerduell bei SG Unnertal Artur Wirt hört als Coach der SG Rhaunen/Bundenbach auf Sascha Nicolay

Björn Peters 20.11.2026, 14:40 Uhr

i Abklatschen zum Ausklang: Die Trainertätigkeit von Artur Wirt bei der SG Rhaunen/Bundenbach endet nach der laufenden Saison. Die Spielgemeinschaft hat die Nachfolge bereits geregelt. Joachim Hähn

Vor dem Kellerduell bei der SG Unnertal am Sonntag hat die SG Rhaunen/Bundenbach Fakten geschaffen. Artur Wirt wird als Trainer am Saisonende ausscheiden. Seine Nachfolge ist bereits geregelt.

Am Sonntag um 14.45 Uhr steht ein Top-Spiel der anderen Art auf dem Spielplan der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Es geht nämlich nicht um Aufstieg oder Meisterschaft, sondern um den Klassenverbleib, wenn die SG Unnertal die SG Rhaunen/ Bundenbach zum Kellerduell in Berschweiler auf dem Hartplatz empfängt.







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