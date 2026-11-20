Vor dem Kellerduell bei der SG Unnertal am Sonntag hat die SG Rhaunen/Bundenbach Fakten geschaffen. Artur Wirt wird als Trainer am Saisonende ausscheiden. Seine Nachfolge ist bereits geregelt.
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Am Sonntag um 14.45 Uhr steht ein Top-Spiel der anderen Art auf dem Spielplan der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Es geht nämlich nicht um Aufstieg oder Meisterschaft, sondern um den Klassenverbleib, wenn die SG Unnertal die SG Rhaunen/ Bundenbach zum Kellerduell in Berschweiler auf dem Hartplatz empfängt.